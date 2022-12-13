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40 минут назад

Роспотребнадзор заявил о выявлении свиного гриппа в 82 регионах

Lenta.ru

Число российских регионов, где был выявлен свиной грипп, возросло до 82. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор заявил о выявлении свиного гриппа в 82 регионах
Фото: Лента.руЛента.ру

По данным ведомства, за неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по стране вырос за неделю вырос на 35,4 процента. В большинстве субъектов среди штаммов преобладает свиной грипп.

«В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (9,7 процента), РС-вирусов (9,3 процента), метапневмовирусов (7,2 процента), сезонных коронавирусов (5,3 процента). Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время — 52,5 процента», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

6 декабря ведомство сообщало, что заболевание было зарегистрировано в 74 регионах.

Ранее инфекционист Николай Малышев заявил «Ленте.ру», в преобладании в России свиного гриппа нет ничего необычного. По его словам, болезнь может протекать тяжело, когда у заразившихся лиц имеются различные фоновые заболевания.

При этом директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что вероятность осложнений после заражения свиным гриппом в несколько раз выше по сравнению с многими другими вариантами вируса. По его словам, инфекция поражает легкие человека по аналогии с дельта-штаммом коронавируса.

Болезни и лекарства,Александр Гинцбург,Николай Малышев,Роспотребнадзор,
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