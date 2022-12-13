Роспотребнадзор заявил о выявлении свиного гриппа в 82 регионах

Число российских регионов, где был выявлен свиной грипп, возросло до 82. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по стране вырос за неделю вырос на 35,4 процента. В большинстве субъектов среди штаммов преобладает свиной грипп.

«В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (9,7 процента), РС-вирусов (9,3 процента), метапневмовирусов (7,2 процента), сезонных коронавирусов (5,3 процента). Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время — 52,5 процента», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

6 декабря ведомство сообщало, что заболевание было зарегистрировано в 74 регионах.

Ранее инфекционист Николай Малышев заявил «Ленте.ру», в преобладании в России свиного гриппа нет ничего необычного. По его словам, болезнь может протекать тяжело, когда у заразившихся лиц имеются различные фоновые заболевания.