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1 час назад

Врач рассказала, как капли от насморка формируют зависимость и как её победить

Секрет Фирмы

Проблема медикаментозного ринита, который возникает, если долго использовать капли и спреи от насморка, давно перестала быть экзотикой. Распространение этих средств и интенсивность их применения привели к тому, что зачастую уже и не поймёшь, от лекарств проблемы с носом или это вирус налетел. Облегчение от капель сменяется заложенностью, связанной с ними самими.

Врач рассказала, как капли от насморка формируют зависимость
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

После этого пациент снова возвращается к спрею — и так по кругу. В итоге на фоне насморка формируется полноценная зависимость, с которой потом приходится бороться.

Как рассказала лор-врач клиники DocMed Екатерина Довлатова, зависимость от капель может возникнуть уже через 3–5 дней их использования. Поэтому профилактики ради не стоит превышать этот срок лечения насморка, а начинать капать надо только при выраженном отёке в носу.

Как же избавляться от привычки, если она уже возникла? Бывает, что капли становятся навязчивой идеей и без них человек уже просто сам не свой — может даже возникнуть синдром отмены в виде головной боли, нарушений сна. В любом случае вопрос нужно решать.

Главное здесь продержаться 4–7 дней, когда состояние может даже ухудшиться. Тут важно не делать резких движений, а оставлять, например, сначала капли только на ночь или чередовать ноздри.

«Как правило, назначается курс топических стероидов — так период отмены будет протекать легче. При необходимости их можно использовать до нескольких месяцев», — объяснила врач.

По её словам, облегчение может дать и промывание носа солевыми растворами. Рекомендуют использовать гипертонический раствор, в котором этих солей в избытке. Так уменьшится отёк слизистой.

Ну а оптимальную схему лечения лучше обсудить с лечащим врачом, который в том числе будет учитывать причину использования сосудосуживающих капель.

Болезни и лекарства,
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