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46 минут назад

Эксперт назвал причину роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Парламентская газета

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России связан с отсутствием естественного иммунитета к возбудителям данных инфекций из-за пандемии коронавируса. На это указал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, передает ТАСС.

Эксперт назвал причину роста заболеваемости ОРВИ и гриппом
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам специалиста, речь идет об «имунном долге», который образовался в результате того, что в течение двух лет люди не сталкивались с возбудителями данных инфекций. Этот «долг» придется отдать в этот сезон или предстоящие сезоны, указал он.

Доля случаев гриппа, выявленных за неделю в России, выросла с 6,5 процента до 18,7 процента, отметил Лиознов и уточнил, что среди выявляемых вирусов преобладают вирусы гриппа А (H1N1), или так называемого свиного гриппа, — 95 процентов.

Вирус гриппа А приходит ежегодно, а вакцина содержит необходимый штамм для защиты. »Неправильно его бояться, как его боялись в 2009 году, потому что это уже другой вирус», — пояснил специалист.

Болезни и лекарства,Минздрав РФ,
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