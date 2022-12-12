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1 час назад

Как понять, что у вас рак горла

Ferra.ru

У актёра Вэла Килмера в 2015 году диагностировали рак горла. В итоге после курса лечения ему даже понадобились трубка для кормления и трахеостомическая трубка. Так, как раньше, он говорить уже не мог. Чтобы избежать развития этого онкологического заболевания, вам нужно знать некоторые факты о болезни.

Как понять, что у вас рак горла
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам доктора Марка Кернера из больницы Dignity Health Northridge, рак горла включает в себя несколько разновидностей болезни. Одна часть затрагивает гортань (голосовой аппарат), другая - основание гортани, миндалины, язык.

Среди признаков рака гортани эксперты называют охриплость либо изменение голоса, припухлость на шее и/или трудность с глотанием/дыханием.

Рак горла также может развиться из-за курения, употребления алкоголя, вируса папилломы человека. Важно, что вирус папиллома человека может передаваться при оральном, анальном либо вагинальном сексе.

Особенно подвержены вероятности столкнуться с раком горла люди, которые каждый день курят сигареты, которые употребляют много алкоголя и у которых есть вирус папилломы человека.

Симптомами рака горла считаются следующие. Это охриплость либо изменение голоса (причём это не проходит даже спустя месяц)/появление новой опухоли, хронический кашель, затруднённое дыхание, боль при глотании, образование комка в горле, проблемы со слухом, боль в задней части горла и во рту, незаживающие язвы, снижение веса, кровотечения, ухудшение аппетита.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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