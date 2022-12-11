Врач перечислил главные правила приема противовирусных лекарств при гриппе

Противовирусные препараты могут облегчить состояние пациентов с гриппом, однако принимать их нужно по определенным правилам. Врач-инфекционист, специалист по вакцинации Иван Коновалов перечислил основные из них.

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Медицинский специалист утверждает, что противовирусные препараты следует принимать не позднее двух дней с начала появления симптомов гриппа. По его словам, более позднее начало приема может свести на нет эффективность лекарств, передает издание aif.ru.