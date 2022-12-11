Врач перечислил главные правила приема противовирусных лекарств при гриппе

Противовирусные препараты могут облегчить состояние пациентов с гриппом, однако принимать их нужно по определенным правилам. Врач-инфекционист, специалист по вакцинации Иван Коновалов перечислил основные из них.
Медицинский специалист утверждает, что противовирусные препараты следует принимать не позднее двух дней с начала появления симптомов гриппа. По его словам, более позднее начало приема может свести на нет эффективность лекарств, передает издание aif.ru.
Врач также подчеркнул, что перед приемом противовирусных препаратов необходимо узнать точный диагноз. Это обусловлено тем, что при ОРВИ такие лекарства бесполезны. Коновалов рекомендует приобрести специальные экспресс-тесты, чтобы самостоятельно определить заболевание.ие.