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3 часа назад

Как защититься от деменции

Секрет Фирмы

Учёные в который раз доказали, что не просто так свой хлеб едят. Они выяснили, что на развитие деменции влияет витамин D, точнее, его количество в организме. Исследования болезни Альцгеймера начали ещё в 1997 году, и только сейчас американские специалисты решились сделать выводы. Оказывается, витамин D снижает риск развития деменции от 25 до 33%.

Как защититься от деменции
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Эксперты наблюдали за 290 людьми на протяжении 25 лет. Они следили за самочувствием добровольцев, а после их смерти делали анализы головного и спинного мозга, а ещё мышц. Изначально все изучаемые были здоровы — без каких-либо признаков Альцгеймера. Но спустя годы это положение изменилось: перед смертью у 113 человек обнаружили деменцию, а у 68 эти проблемы только начинались.

Медикам удалось установить, что на развитие или неразвитие влиял витамин D. Он защищал пациентов от Альцгеймера. В 25–33% случаев болезнь развивалась реже, а от количества витамина в организме зависело, когда начнутся проблемы с когнитивными функциями и с какой интенсивностью. При этом сам механизм воздействия пока учёным не понятен.

Теперь хотя бы ясно, что нужно восполнять витамин D в организме, но как его найти? Его полно в икре, рыбе, хлебе и сырах, а особенно в сале. Диетологи вообще советуют близко познакомиться с салом, особенно осенью и зимой, когда солнце на улице совсем не видно. Можно и просто витаминки попить, но тут важно не переборщить и не устроить себе передозировку. Для этого медики советуют обращаться к специалистам для рекомендаций.

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