Как защититься от деменции

Учёные в который раз доказали, что не просто так свой хлеб едят. Они выяснили, что на развитие деменции влияет витамин D, точнее, его количество в организме. Исследования болезни Альцгеймера начали ещё в 1997 году, и только сейчас американские специалисты решились сделать выводы. Оказывается, витамин D снижает риск развития деменции от 25 до 33%.

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Эксперты наблюдали за 290 людьми на протяжении 25 лет. Они следили за самочувствием добровольцев, а после их смерти делали анализы головного и спинного мозга, а ещё мышц. Изначально все изучаемые были здоровы — без каких-либо признаков Альцгеймера. Но спустя годы это положение изменилось: перед смертью у 113 человек обнаружили деменцию, а у 68 эти проблемы только начинались.

Медикам удалось установить, что на развитие или неразвитие влиял витамин D. Он защищал пациентов от Альцгеймера. В 25–33% случаев болезнь развивалась реже, а от количества витамина в организме зависело, когда начнутся проблемы с когнитивными функциями и с какой интенсивностью. При этом сам механизм воздействия пока учёным не понятен.