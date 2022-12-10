Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
48 минут назад

Иммунолог предупредил о рисках, которые может вызвать привычка болеть «на ногах»

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал «m24», что перенесенная «на ногах» болезнь может вызывать ухудшение состояния здоровья и привести к развитию осложнений.

Иммунолог предупредил о рисках, которые может вызвать привычка болеть «на ногах»
Фото: Мир24Мир24

Медик отметил, что во время борьбы с инфекцией организм человека находится в состоянии стресса, поэтому несоблюдение постельного режима и активная работа могут существенно усугубить состояние здоровья. Также возрастает вероятность развития болезни по тяжелому сценарию, особенно у людей старшего возраста и при наличии хронических заболеваний.

Кроме того, в числе возможных осложнений может быть присоединение вторичной инфекции, а также развитие миокардита и пневмонии.

Повышается риск заразить окружающих, поэтому на время болезни лучше оставаться дома, не напрягать свой организм и не подвергать опасности других людей, посоветовал врач.

Организм в этот период должен находиться в максимально комфортном состоянии для того, чтобы он мог справиться с инфекцией, резюмировал специалист.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов сообщил, что перенесенный «свиной» грипп повышает вероятность развития инфаркта и инсульта.

Болезни и лекарства,Александр Горелов,Николай Крючков,РАН,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители