Иммунолог предупредил о рисках, которые может вызвать привычка болеть «на ногах»

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал «m24», что перенесенная «на ногах» болезнь может вызывать ухудшение состояния здоровья и привести к развитию осложнений.
Медик отметил, что во время борьбы с инфекцией организм человека находится в состоянии стресса, поэтому несоблюдение постельного режима и активная работа могут существенно усугубить состояние здоровья. Также возрастает вероятность развития болезни по тяжелому сценарию, особенно у людей старшего возраста и при наличии хронических заболеваний.
Кроме того, в числе возможных осложнений может быть присоединение вторичной инфекции, а также развитие миокардита и пневмонии.
Повышается риск заразить окружающих, поэтому на время болезни лучше оставаться дома, не напрягать свой организм и не подвергать опасности других людей, посоветовал врач.
Организм в этот период должен находиться в максимально комфортном состоянии для того, чтобы он мог справиться с инфекцией, резюмировал специалист.
Ранее заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов сообщил, что перенесенный «свиной» грипп повышает вероятность развития инфаркта и инсульта.