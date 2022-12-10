Иммунолог предупредил о рисках, которые может вызвать привычка болеть «на ногах»

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал «m24», что перенесенная «на ногах» болезнь может вызывать ухудшение состояния здоровья и привести к развитию осложнений.

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Медик отметил, что во время борьбы с инфекцией организм человека находится в состоянии стресса, поэтому несоблюдение постельного режима и активная работа могут существенно усугубить состояние здоровья. Также возрастает вероятность развития болезни по тяжелому сценарию, особенно у людей старшего возраста и при наличии хронических заболеваний.

Кроме того, в числе возможных осложнений может быть присоединение вторичной инфекции, а также развитие миокардита и пневмонии.

Повышается риск заразить окружающих, поэтому на время болезни лучше оставаться дома, не напрягать свой организм и не подвергать опасности других людей, посоветовал врач.