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1 час назад

Что такое множественный инсульт и какие у него симптомы

Диана Товсепова
Куваев Валерий Александровичэксперт

Об инсультах и инфарктах многие из нас уже знают немало, но вот о множественных инсультах говорят значительно реже, несмотря на то, что и они случаются не редко. "Рамблер" разбирался в том, что это такое, и какие симптомы укажут на множественный инсульт.

Что такое множественный инсульт и какие у него симптомы
Фото: PxherePxhere

Кардиолог рассказал, как не пропустить инфаркт и инсульт

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Как объяснил врач-невролог федеральной сети "Клиника Фомина" Валерий Куваев множественный инсульт возникает, когда внезапно забивается сразу несколько сосудов головного мозга, вызывая голодание, а потом и гибель нервных клеток.

По словам врача, характерно, что эти пораженные сосуды могут быть даже с двух сторон мозга сразу.

Проявляться это может любыми комбинациями симптомов, тут все зависит от того, насколько человеку не повезло: количество вовлечённых сосудов и очагов инсульта, размеры этих очагов.

Неподготовленный человек, вряд-ли сможет отличить множественный характер инсульта от инсульта "попроще".
Куваев Валерий Александрович
Куваев Валерий АлександровичВрач-невролог федеральной сети "Клиника Фомина"

Самое важное, по словам специалиста, это при любых малейших подозрениях на инсульт вызвать скорую и доставить пациента в сосудистый центр.

То есть такие симптомы как резкая слабость в руке и/или ноге, головокружение и невозможность стоять, невнятная речь, выпадения полей зрения и другие, а также их комбинации - в любом случае повод неотложных разбирательств.
Куваев Валерий Александрович
Куваев Валерий АлександровичВрач-невролог федеральной сети "Клиника Фомина"

Множественный характер или нет, на тактику ведения инсульта, лечение и реабилитацию влияет не сильно. Зато это может подсказать причины, чтобы лучше наладить профилактику повторных инсультов.

Ведь инсульт не бывает у здоровых людей, и если он случился, вероятность повторного всегда есть. Уменьшить такие риски помогает только правильно подобранное профилактическое лечение.
Куваев Валерий Александрович
Куваев Валерий АлександровичВрач-невролог федеральной сети "Клиника Фомина"
Болезни и лекарства,
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