Что такое множественный инсульт и какие у него симптомы

Об инсультах и инфарктах многие из нас уже знают немало, но вот о множественных инсультах говорят значительно реже, несмотря на то, что и они случаются не редко. "Рамблер" разбирался в том, что это такое, и какие симптомы укажут на множественный инсульт.

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Как объяснил врач-невролог федеральной сети "Клиника Фомина" Валерий Куваев множественный инсульт возникает, когда внезапно забивается сразу несколько сосудов головного мозга, вызывая голодание, а потом и гибель нервных клеток.

По словам врача, характерно, что эти пораженные сосуды могут быть даже с двух сторон мозга сразу.

Проявляться это может любыми комбинациями симптомов, тут все зависит от того, насколько человеку не повезло: количество вовлечённых сосудов и очагов инсульта, размеры этих очагов.



Неподготовленный человек, вряд-ли сможет отличить множественный характер инсульта от инсульта "попроще". Куваев Валерий Александрович Врач-невролог федеральной сети "Клиника Фомина"

Самое важное, по словам специалиста, это при любых малейших подозрениях на инсульт вызвать скорую и доставить пациента в сосудистый центр.

То есть такие симптомы как резкая слабость в руке и/или ноге, головокружение и невозможность стоять, невнятная речь, выпадения полей зрения и другие, а также их комбинации - в любом случае повод неотложных разбирательств.

Куваев Валерий Александрович Врач-невролог федеральной сети "Клиника Фомина"

Множественный характер или нет, на тактику ведения инсульта, лечение и реабилитацию влияет не сильно. Зато это может подсказать причины, чтобы лучше наладить профилактику повторных инсультов.