Что такое множественный инсульт и какие у него симптомы

Об инсультах и инфарктах многие из нас уже знают немало, но вот о множественных инсультах говорят значительно реже, несмотря на то, что и они случаются не редко. "Рамблер" разбирался в том, что это такое, и какие симптомы укажут на множественный инсульт.
Как объяснил врач-невролог федеральной сети "Клиника Фомина" Валерий Куваев множественный инсульт возникает, когда внезапно забивается сразу несколько сосудов головного мозга, вызывая голодание, а потом и гибель нервных клеток.
По словам врача, характерно, что эти пораженные сосуды могут быть даже с двух сторон мозга сразу.
Самое важное, по словам специалиста, это при любых малейших подозрениях на инсульт вызвать скорую и доставить пациента в сосудистый центр.
Множественный характер или нет, на тактику ведения инсульта, лечение и реабилитацию влияет не сильно. Зато это может подсказать причины, чтобы лучше наладить профилактику повторных инсультов.