Мясников объяснил, как избавиться от изжоги

Неприятные приступы изжоги мучают многих. Врач Александр Мясников рассказал, откуда берется изжога и как от нее избавиться.

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«Когда вы полный и у вас полный живот, то диафрагма стоит высоко, поэтому желудок расположен неправильно. Это приводит к легкому забросу кислоты в пищевод», – говорит Александр Мясников.

По его словам, изжога появляется в основном от инфекции, которую вызывает бактерия хеликобактер пилори. Она приводит к высокой кислотности и эрозийному гастриту.

Мясников говорит, что если изжога возникает во время сна, то нужно отказаться от тесной одежды в ночное время и избавиться от низких подушек.

Также врач напомнил, что все лекарства от изжоги нужно пить утром, за полчаса до еды, и не забывать принимать витамин В12 и магний.

Мясников уточнил, что лечить изжогу народными методами не стоит. Например, лучше всего забыть об употреблении соды во время очередного выброса кислоты из желудка, так как такой метод излишне нагружает почки, пишет «Мослента».