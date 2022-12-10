Врачи рассказали, как лечить «свиной грипп»

В декабре россиянам очень настойчиво напомнил о себе грипп. Причем самый его неприятный вариант — штамм А (H1N1), в народе называемый «свиным». Как недавно заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести», штамм H1N1 наносит серьезный ущерб здоровью человека. Она заверила, что российская система здравоохранения готова к вспышке заболевания. Тем не менее знать, как противостоять инфекции, а еще лучше — предотвратить заражение ею, «Парламентская газета» выясняла у специалистов.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Информационный, изменчивый, заразный

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Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, за первую неделю декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом А (H1N1) по сравнению с предыдущей выросла на 23 процента. За это время гриппом А заболели 1,2 миллиона россиян.

Как отметил в разговоре с «Парламентской газетой» доктор медицинских наук терапевт Андрей Звонков, 90 процентов всех инфекций, которыми люди болеют, являются зоонозами, то есть болезнями, которые передаются в естественных условиях от позвоночных животных человеку. Поэтому и называются они «свиной грипп», «птичий грипп».

«Вирусы — это не живые существа, это вещества, информация. Но эта информация заражает людей, если попадает в благоприятную среду. Причем, переходя от человека к человеку, она каждый раз изменяется. Этим и объясняется то, что вирус постоянно мутирует», — объяснил доктор. Поэтому, по его словам, циркулируя в человеческой среде, вирусы каждый год меняются, переписываются, становятся более вирулентными, то есть распространяются быстрее, но и менее опасными.

До пневмонии один шаг

По словам терапевта московского диагностического центра № 5 Анны Землянухиной, у многих пациентов заболевание может длиться довольно долго, больше двух недель. «Не обязательно длительное время будет держаться высокая температура. Как правило, при этом штамме часто развиваются ларингиты, бронхиты, бронхопневмонии, причем даже у молодых людей», — подчеркнула врач.

По ее мнению, если через неделю болезни температура спала, но сохраняется кашель, это обычное дело и беспокоиться не стоит. А вот если уже в первые дни болезни появляется кашель и даже одышка, на такой симптом обязательно нужно обращать и свое и внимание врача, потому что может быть большая вероятность развития пневмонии.

Врачи лечат грипп традиционно, назначая жаропонижающие средства, сосудосуживающие препараты для облегчения носового дыхания, противокашлевые лекарства, антигистаминные препараты, если может быть аллергия, сказала Землянухина.

А ее коллега Андрей Звонков напомнил о необходимости обильного питья, это может быть и вода, и чай с лимоном, и морсы, и соки. Также он рассказал, что делать, если держится высокая температура, и нужно ли ее сбивать: «Если лихорадку человек переносит тяжело, жар нужно сбить. Но до 38 градусов можно попробовать потерпеть, ведь высокая температура убивает вирус гриппа».

Особенное внимание нужно обращать на жар у детей, отметил Звонков. «У детей очень плохая терморегуляция. Если взрослый будет «нагреваться» долго, так как у него большая площадь тела, к примеру, утром может быть 37 градусов и только к вечеру столбик термометра доберется до 38, то у ребенка через два часа может подскочить до 39. Это очень серьезно, дети погибают не от гриппа, а от высокой температуры, у них может дело окончиться отеком мозга, и все», — предостерег специалист.

Если у вас нету флагов

Бывает, что человек вызвал скорую, но она все не едет. Такое случается при росте заболеваемости и большом количестве вызовов на дом, признала Анна Землянухина. «Во время разговора с больным диспетчер скорой ориентируется на симптомы «красного флага», то есть на признаки серьезной патологии, которая угрожает жизни человека. Если их нет, к примеру, не очень высокая температура, то вызов может переноситься на более поздний срок», — объяснила терапевт. По ее словам, в этом случае можно обратиться на прием к дежурному врачу в поликлинике, воспользоваться возможностью телемедицинской консультации или вызвать специалиста из частной клиники.

Андрей Звонков посоветовал еще раз позвонить в скорую помощь и попросить консультацию дежурного врача. «Можно и нужно рассказать ему о своих симптомах, и он скажет, что нужно сделать до приезда скорой, какие препараты принять», — рекомендовал медик.

Вакцинация — наше все

Конечно, лучше до болезни не доводить и самому позаботиться о своем здоровье, уверены все врачи. А самая эффективная защита от гриппа — это вакцинация, в этом все собеседники «Парламентской газеты» были единодушны.