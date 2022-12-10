Как бороться с гайморитом

Гайморит — это очень неприятное заболевание, которым страдают как взрослые, так и дети. Болезнь, которую называют ещё синуситом, связана с острым воспалением верхнечелюстных пазух, обычно оно продолжается около четырёх недель. Как правило, её вызывают вирусы, но в 6–9% случаев — и бактерии.

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Оториноларинголог DocDeti Елена Латышева рассказала, как его диагностировать и лечить. Если речь идёт о вирусном гайморите, то надо купировать температуру с помощью ибупрофена или парацетамола. Также Латышева посоветовала закапывать сосудосуживающие капли при сильной заложенности носа.

«Капли значимо не влияют на течение болезни, не ускоряют выздоровление, а только в момент использования могут облегчить жизнь и дыхание. Но к этим средствам быстро развивается привыкание, поэтому перед использованием стоит обсудить их применение с вашим врачом», — указала отоларинголог.

Если же пациент столкнулся с вирусным синуситом, то стоит подождать одну-две недели. Если симптомы сохраняются или состояние больного ухудшается, несмотря на симптоматическую терапию, то можно добавить к лечению системные антибактериальные средства.

Врач отметила, что человек сам не может распознать у больного гайморит. Даже дети могут им болеть, хоть у них развиты не все пазухи.