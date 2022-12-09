Каких витаминов не хватает человеку зимой

В осенне-зимний период года люди всегда испытывают дефицит витаминов и микроэлементов, это связано с недостаточным потреблением фруктов и овощей, а также с уменьшением светового дня. Об этом рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с «Вечерней Москвой».

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По ее словам, зимой особенно ощутим дефицит витамина D из-за уменьшения количества солнечного света. Ярцева отметила, что этот факт влияет на утомляемость и качество восстановления организма.

При этом медик указала, что в России дефицит йода ощущается круглогодично, а не только зимой. Это связано с территориальными и климатическими особенностями.

Вирусолог объяснил вспышку гриппа в России снижением иммунитета По ее словам, зимой особенно ощутим дефицит витамина D из-за уменьшения количества солнечного света. Ярцева отметила, что этот факт влияет на утомляемость и качество восстановления организма.

При этом медик указала, что в России дефицит йода ощущается круглогодично, а не только зимой. Это связано с территориальными и климатическими особенностями.