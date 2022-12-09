Какие ошибки мы часто совершаем при лечении горла

Основные ошибки проявляются в том, что зачастую при определенных манипуляциях мы собственноручно усугубляем воспаление ротоглотки. Происходит это, в первую очередь, при полосканиях, когда для этого, например, выбирают хлоргексидин неправильной концентрации, тем самым раздражая слизистую. Второе — когда полоскают йодным раствором, используя большое количество йода. Третье — когда делают полоскание отварами, не соблюдая температурный режим. Все это усугубляет течение заболевания, так как воспаление накладывается на раздражение ротоглотки.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог