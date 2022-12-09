Какие ошибки мы часто совершаем при лечении горла

Казалось бы, уже каждый взрослый знает, как справиться с больным горлом. Однако оказалось, что многие распространенные методы лечения ошибочны и могут нанести вред здоровью и лишь ухудшить состояние. "Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, какие ошибки чаще всего пациенты совершают при лечении заболеваний горла.
Также болезнь может усугубить самостоятельное проведение физиотерапевтических процедур, например, с помощью аппарата "Солнышко" – аппарата кварцевания.
Все это должно проводиться под контролем врача, так как здесь ключевое значение имеет время процедуры, которое исключительно постепенно должно повышаться. И если "передержать" аппарат кварцевания, это приведет к кандидозу ротовой полости.