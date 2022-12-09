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2 часа назад

Какие ошибки мы часто совершаем при лечении горла

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Казалось бы, уже каждый взрослый знает, как справиться с больным горлом. Однако оказалось, что многие распространенные методы лечения ошибочны и могут нанести вред здоровью и лишь ухудшить состояние. "Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, какие ошибки чаще всего пациенты совершают при лечении заболеваний горла.

Какие ошибки мы часто совершаем при лечении горла
Фото: UnsplashUnsplash
Основные ошибки проявляются в том, что зачастую при определенных манипуляциях мы собственноручно усугубляем воспаление ротоглотки. Происходит это, в первую очередь, при полосканиях, когда для этого, например, выбирают хлоргексидин неправильной концентрации, тем самым раздражая слизистую. Второе — когда полоскают йодным раствором, используя большое количество йода. Третье — когда делают полоскание отварами, не соблюдая температурный режим. Все это усугубляет течение заболевания, так как воспаление накладывается на раздражение ротоглотки.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
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Также болезнь может усугубить самостоятельное проведение физиотерапевтических процедур, например, с помощью аппарата "Солнышко" – аппарата кварцевания.

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Все это должно проводиться под контролем врача, так как здесь ключевое значение имеет время процедуры, которое исключительно постепенно должно повышаться. И если "передержать" аппарат кварцевания, это приведет к кандидозу ротовой полости.

Также самостоятельно запрещено выдавливать пробки на миндалинах. Так как из-за этого возникает риск травмы защитных механизмов ротоглотки. Поэтому домашние процедуры по очистке миндалин без контроля специалиста также противопоказаны.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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