Какие болезни лечат пиявками и правда ли это помогает

Но не могу сказать, что эта методика должна иметь широкое применение. Ведь это, на самом деле, один из путей передачи различных заболеваний, которые могут передаваться через кровь. Поэтому считаю, что к этой методике лучше не прибегать совсем.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог