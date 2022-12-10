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31 минуту назад

Какие болезни лечат пиявками и правда ли это помогает

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Нередко в борьбе с определенными заболеваниями люди прибегают к неординарным методам лечения. Одним из таких является использование медицинских пиявок. Их разводят в специальных центрах и продают поштучно. В каких случаях используется подобный метод лечения и является ли он эффективным и безопасным, "Рамблер" спросил у эксперта, врача общей практики Дениса Прокофьева.

Какие болезни лечат пиявками и правда ли это помогает
Фото: Unsplash.ruUnsplash.ru

Лечение пиявками называется гирудотерапией. Лечебное действие, как предполагается, происходит благодаря кровопусканию и тому факту, что при гирудотерапии в слюне у пиявок выделяются антикоагулянты.

У этого метода есть как сторонники, как и противники. Я не разделяю мнения о том, что гирудотерапия способна обеспечить хороший эффект. В первую очередь, моя позиция основана на том, что процедура может вызвать сильную аллергическую реакцию. Также рассматривается под большим вопросом эффективность самого процесса кровопускания.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Основными показаниями к гирудотерапии обычно являются наличие мышечных спазмов, гипертонической болезни, головной боли.

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Но не могу сказать, что эта методика должна иметь широкое применение. Ведь это, на самом деле, один из путей передачи различных заболеваний, которые могут передаваться через кровь. Поэтому считаю, что к этой методике лучше не прибегать совсем.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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