Какие болезни лечат пиявками и правда ли это помогает

Нередко в борьбе с определенными заболеваниями люди прибегают к неординарным методам лечения. Одним из таких является использование медицинских пиявок. Их разводят в специальных центрах и продают поштучно. В каких случаях используется подобный метод лечения и является ли он эффективным и безопасным, "Рамблер" спросил у эксперта, врача общей практики Дениса Прокофьева.
Лечение пиявками называется гирудотерапией. Лечебное действие, как предполагается, происходит благодаря кровопусканию и тому факту, что при гирудотерапии в слюне у пиявок выделяются антикоагулянты.
Основными показаниями к гирудотерапии обычно являются наличие мышечных спазмов, гипертонической болезни, головной боли.