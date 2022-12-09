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1 час назад

Врач объяснила, какие лекарства могут довести до инсульта

Секрет Фирмы

Плохая свёртываемость крови опасна тем, что можно заработать тромбоз. Сосуды закупориваются сгустками и перестают пропускать кровяной поток. Чтобы этого не происходило, люди часто пьют антикоагулянты, то есть препараты для разжижения крови. Однако эти лекарства сами по себе могут быть опасны, предупредила врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Пытаясь защититься от тромбоза, человек может довести себя до инсульта.

Антикоагулянты активно применяют и при лечении коронавируса, отметила Маршинцева. Дело в том, что у заражённых одно из самых опасных осложнений — это как раз тромбоз. В самом начале пандемии немало людей в мире умерло из-за образования тромбов в лёгочной артерии.

Лекарства разжижают кровь и не допускают образования сгустков в сосудах. Но если человек увеличивает дозу и применяет антикоагулянты бесконтрольно — они начинают скапливаться в организме. Закончиться всё может внутренним кровотечением или геморрагическим инсультом.

С такими препаратами нужно быть осторожнее. Самим их назначать себе не надо, призвала медик. Она посоветовала сначала проконсультироваться с врачом. Именно он определит и пропишет нужную дозировку.

«Не надо самим её увеличивать. Но и уменьшать самим тоже не надо, потому что тогда эффекта от приёма лекарства не будет», — добавила кардиолог.

Кстати, есть ещё такие лекарства, которые сами повышают риск тромбоза. Чего ещё нужно избегать, чтобы неожиданно не оторвался тромб, мы рассказывали здесь.

Болезни и лекарства,Видео,
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