Врачи рассказали, каким патологиям подвержены огненногривые

Очень мало кто может похвастаться сочетанием в своей внешности зелёных глаз и огненно-рыжих волос. Менее 2% населения Земли можно назвать истинно рыжими. Их яркая внешность всегда привлекает внимание. Как правило, волосы цвета пламени сочетаются с бледной кожей и веснушками. Однако есть и не очень приятная черта такой внешности — рыжеволосым людям свойственны некоторые патологии, которые развиваются гораздо чаще и интенсивнее, чем у других людей.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В первую очередь надо понимать, что рыжесть рецессивна. То есть при наличии других вариантов гена она попросту не проявится, потому что более сильный ген всегда возьмёт верх. Поэтому рыжих так мало. Но в некоторых регионах «рыжиков» намного больше: например, в Шотландии, Ирландии, а в России их можно часто встретить в Удмуртии. К слову, в этих местностях климат довольно прохладный и избытка солнца не наблюдается, что рыжим как раз очень хорошо подходит.

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Помимо специфической внешности, люди с этим геном имеют ещё и особенности в работе организма. Это связано с тем, что ген отвечает не только за пигментацию, но и за некоторые другие метаболические особенности людей.

Одна из главных особенностей рыжеволосых: белая, тонкая кожа с небольшим количеством слабого феомеланина. К сожалению, люди с такой кожей имеют повышенный риск развития меланомы. Это связано с тем, что в клетках эпителия немного защитного пигмента меланина, он не такой насыщенный и меньше защищает от агрессивного УФ-излучения. Так что у рыжих солнечные ожоги возникают очень легко. Именно поэтому у многих рыжих кожу словно щедро посыпали золотистыми веснушками: так организм пытается защититься от опасного ультрафиолета.

Также из-за специфической структуры кожи и её тонкости и ранимости носители гена рыжести чаще страдают от соответствующих болячек — контактных, аллергических дерматитов, эрозий, грибковой патологии и различных высыпаний.

Зелёные глаза — это не только чарующая особенность, но и масса проблем. У рыжеволосых людей особенности есть даже в строении глаз. Их роговица более чувствительная, кожа век и слизистые глаз склонны к раздражению. Короче, прямо как с кожей — тоньше и нежнее. Поэтому рыжеволосые чаще страдают от синдрома сухого глаза, усталости, проблем со зрением.

Глаза быстрее пересыхают, что провоцирует раздражение, конъюнктивиты, покраснение. Опять же, в фильмах/сериалах рыжие частенько в очках. Так вот, это не только стереотип для яркости персонажа: если такому человеку нужна коррекция зрения, то ему гораздо сложнее привыкать к линзам, и чаще рыжеволосые предпочитают очки. Так что киноделы знают матчасть.

У людей с рыжим цветом волос более возбудимая нервная система. С раннего детства это непоседливые, активные и неугомонные дети. Нередко им незаслуженно ставят диагноз гиперактивности, да ещё и с дефицитом внимания. Так что недаром маскот главного советского и российского альманаха для детей «Ералаш» — рыжеволосый мальчик.