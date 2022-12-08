Как понять, вызывал ли грипп пневмонию

Пневмония, или воспаление лёгких, как её называют обычные люди, часто возникает на фоне гриппа. Её лучше заметить как можно раньше, чтобы начать правильно лечить. Гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала о первых признаках развития пневмонии при гриппе. При этом медики не сразу выявляют заболевание из-за некоторых его особенностей, предупредила врач.

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По словам эксперта, первыми признаками развития пневмонии при гриппе считаются щекотание в горле и кашель. Она отметила, что при коронавирусе в горле не щекочет. Это объясняется тем, что при воспалении лёгких активируются грибковые инфекции.

В зоне риска прежде всего находятся люди, у которых есть грибковые тонзиллиты. Часто люди неправильно определяют свой диагноз и начинают пить противовирусные, чем ухудшают ситуацию.

«Начинают пить противовирусные, и на второй день идёт огромнейшая атака, на второй день температура 39, сразу пневмония и стационар. Такая сейчас некрасивая картинка», — рассказал Лапа.

Терапевт добавила, что при коронавирусе горло становится малиновым, а вот при развитии пневмонии оно первое время остаётся розовым. Позднее появляется кашель, и только тогда врачи могут определить болезнь и направить либо на компьютерную томографию, либо на рентген.

Ранее врач-оториноларинголог Мария Евдокимова назвала четыре необычных симптома, когда лучше перестраховаться и проверить себя на пневмонию. Евдокимова, как и все врачи, призвала не заниматься самолечением.