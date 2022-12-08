Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

Как понять, вызывал ли грипп пневмонию

Секрет Фирмы

Пневмония, или воспаление лёгких, как её называют обычные люди, часто возникает на фоне гриппа. Её лучше заметить как можно раньше, чтобы начать правильно лечить. Гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала о первых признаках развития пневмонии при гриппе. При этом медики не сразу выявляют заболевание из-за некоторых его особенностей, предупредила врач.

Как понять, вызывал ли грипп пневмонию
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам эксперта, первыми признаками развития пневмонии при гриппе считаются щекотание в горле и кашель. Она отметила, что при коронавирусе в горле не щекочет. Это объясняется тем, что при воспалении лёгких активируются грибковые инфекции.

В зоне риска прежде всего находятся люди, у которых есть грибковые тонзиллиты. Часто люди неправильно определяют свой диагноз и начинают пить противовирусные, чем ухудшают ситуацию.

«Начинают пить противовирусные, и на второй день идёт огромнейшая атака, на второй день температура 39, сразу пневмония и стационар. Такая сейчас некрасивая картинка», — рассказал Лапа.

Терапевт добавила, что при коронавирусе горло становится малиновым, а вот при развитии пневмонии оно первое время остаётся розовым. Позднее появляется кашель, и только тогда врачи могут определить болезнь и направить либо на компьютерную томографию, либо на рентген.

Ранее врач-оториноларинголог Мария Евдокимова назвала четыре необычных симптома, когда лучше перестраховаться и проверить себя на пневмонию. Евдокимова, как и все врачи, призвала не заниматься самолечением.

Кстати, недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова припугнула россиян опасным гриппом. Она рассказала, что в страну пришёл тот вариант инфекции, «который наносит самый серьёзный ущерб здоровью». Это вирус гриппа А (H1N1), или свиной грипп. Он имеет высокий потенциал распространения, вызывает большое количество осложнений и чаще приводит к летальным исходам.

Болезни и лекарства,Анна Попова,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители