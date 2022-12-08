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51 минуту назад

Признаки, что вам не хватает витамина С

Ferra.ru

Чтобы иммунитет был крепким, нужно обязательно вместе с пищей получать основные витамины. Недостаток витаминов возникает по разным причинам. Например, такое может случиться, если у вас нет сбалансированной диеты и вы не употребляете фрукты, овощи, мясо, рыбу. Ещё одна причина - проблемы с усвоением витаминов: подобное бывает при болезни Крона.

Признаки, что вам не хватает витамина С
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Витамин С - это основное питательное вещество, в котором нуждается организм человека. Как отмечает Линдси Таллис, эксперт по здоровью в Mighty Health, суточная норма витамина С может быть разной в зависимости от пола и возраста. Так, для взрослых мужчин это 90 мг в день, а для женщин - 75 мг в день.

Чем же так опасен дефицит витамина С? Нима Маджлеси, доктор медицинских наук и директор отделения медицинской токсикологии в Университетской больнице Статен-Айленда, подчёркивает, что этот витамин помогает избежать цинги. При этом заболевании легко возникают кровотечения и синяки, плохо заживают раны и пр.

Наибольший риск столкнуться с цингой - у пожилых, у тех, кто страдает алкоголизмом, а также у тех, кто плохо питается и не получает витамин С.

Что же касается признаков недостатка витамина С, то они следующие. Анемия (то есть недостаток железа); опухшие суставы, которые ещё и болят; снижение иммунитета. Также при дефиците витамина С развивается цинга. Среди её признаков - ощущение недомогания, усталости; анемия; медленное заживление ран на коже; кровоточивость либо отёк дёсен, выпадение зубов; пятна на коже из-за кровотечений и кровоподтёков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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