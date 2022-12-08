Женщина нашла у себя рак груди благодаря посту в соцсетях

Жительница Лондона, Великобритания, обнаружила у себя опухоль груди, прочитав пост соседки в социальной сети. Об этом сообщает Independent.

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«Я только вернулась домой из отпуска, во время которого побывала в Камбодже, Вьетнаме и Таиланде. За год до этого у моей соседки диагностировали рак груди, поэтому она опубликовала в соцсети пост с призывом проверяться. Я подумала, что нужно тоже провериться, и нашла опухоль», — рассказала 56-летняя Фиона Кейн.

Женщина обратилась к врачу, который диагностировал у нее инвазивный лобулярный рак правой молочной железы и неинвазивную протоковую карциному. Кейн начала лечение в феврале 2020 года и перенесла двойную мастэктомию.

Через месяц после этого она прошла курс химиотерапии. В специализированном приложении Кейн нашла сообщество, где черпала способы побороть побочные эффекты терапии. Женщина нашла в приложении по всему миру друзей, которые столкнулись с тем же недугом.