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3 часа назад

Женщина нашла у себя рак груди благодаря посту в соцсетях

Lenta.ruиещё 1

Жительница Лондона, Великобритания, обнаружила у себя опухоль груди, прочитав пост соседки в социальной сети. Об этом сообщает Independent.

Женщина нашла у себя рак груди благодаря посту в соцсетях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я только вернулась домой из отпуска, во время которого побывала в Камбодже, Вьетнаме и Таиланде. За год до этого у моей соседки диагностировали рак груди, поэтому она опубликовала в соцсети пост с призывом проверяться. Я подумала, что нужно тоже провериться, и нашла опухоль», — рассказала 56-летняя Фиона Кейн.

Женщина обратилась к врачу, который диагностировал у нее инвазивный лобулярный рак правой молочной железы и неинвазивную протоковую карциному. Кейн начала лечение в феврале 2020 года и перенесла двойную мастэктомию.

Через месяц после этого она прошла курс химиотерапии. В специализированном приложении Кейн нашла сообщество, где черпала способы побороть побочные эффекты терапии. Женщина нашла в приложении по всему миру друзей, которые столкнулись с тем же недугом.

Сейчас болезнь женщины вошла в стадию ремиссии. Кейн оставила работу аналитика и стала заниматься восстановлением мебели. «Это дарит мне большую радость. Я беру шкаф, который никто не любил, делаю с ним что-то. Он почти сразу продается», — пояснила она. Сейчас женщина планирует путешествие в Индию в 2023 году.

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