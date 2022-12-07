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53 минуты назад

В программе Малышевой развеяли популярный миф об антибиотиках

Мослента

Популярный миф о пользе употребления антибиотиков с молоком и кефиром развеяли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее коллега, иммунолог Андрей Продеус. По словам специалистов, если эти препараты запивать молоком или кефиром, то они просто не подействуют.

В программе Малышевой развеяли популярный миф об антибиотиках
Фото: МослентаМослента

«И кефир, и молоко содержат кальций — он блокирует всасывание антибиотиков, поэтому вы просто не получите должную дозу препарата, если будете запивать его молоком», — объяснил Продеус.

Эксперты уточнили, что антибиотики нужно запивать исключительно водой, так как именно она позволяет антибиотикам нормально всасываться.

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,Елена Малышева,Первый канал,
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