В программе Малышевой развеяли популярный миф об антибиотиках

Популярный миф о пользе употребления антибиотиков с молоком и кефиром развеяли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее коллега, иммунолог Андрей Продеус. По словам специалистов, если эти препараты запивать молоком или кефиром, то они просто не подействуют.