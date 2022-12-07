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48 минут назад

Лор объяснила, как не заболеть менингитом из-за насморка

Секрет Фирмы

Тяжёлый насморк так себе заболевание. Потому что у него могут быть всякие страшные последствия, в том числе менингит и абсцесс мозга. Правда, подобные ужасы бывают крайне редко.

Лор объяснила, как не заболеть менингитом из-за насморка
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

И всё же насморк нужно лечить, а не забивать на него. О том, как это правильно делать, рассказала врач-отоларинголог «СМ-Клиники» Рая Жиляева.

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Самое главное — облегчить дыхание. Это можно сделать, применяя сосудосуживающие препараты. А ещё нос можно промывать раствором морской воды.

Если насморк продолжается более пяти или семи дней и сопровождается симптомами интоксикации, повышением температуры, гнойными выделениями, головной болью, значит, инфекция бактериальная. Ещё это можно подтвердить по анализу крови и рентгену. С такими вещами лучше не шутить, стоит поскорее сходить к врачу. А то гной и до мозга может добраться. А ещё эксперты рассказали, как по цвету выделений из носа узнать , что именно не так с вашим здоровьем. Итак, приступим.

Прозрачные выделения абсолютно нормальны. И ни о чём ужасном не говорят. Белые выделения означают, что в носовых проходах есть отёк, раздражение. Это может быть связано с назальной инфекцией, аллергией или даже обезвоживанием.

Жёлтые выделения также говорят об инфекции. Сопли желтеют, потому что во время инфекции за работу принимаются лейкоциты иммунной системы — для уничтожения проникших в организм бактерий и вирусов. Отработав, клетки вымываются из организма вместе со слизью.

Не нужно сразу бросаться пить антибиотики. Такая инфекция может пройти и сама. Ещё она может быть вызвана вирусом.

И зелёные выделения говорят об инфекции и большом скоплении мёртвых лейкоцитов. Но вот если сопли остаются зелёными в течение нескольких недель и густеют, то вам обязательно надо обратиться за помощью к врачу.

Розовые или красные выделения означают, что в носу есть кровь. Причины могут быть самые разные: аллергия, инфекция, чисто механическое повреждение слизистой.

Коричневые выделения — это всё та же кровь, которая засохла и смешалась со слизью. А ещё коричневые сопли могут появиться из-за вдыхания слишком грязного воздуха, пыли, специй и так далее.

А вот если вы кашляете коричневой слизью, вам следует обратиться к врачу, поскольку это может быть признаком бронхита.

Чёрные выделения могут быть у заядлых курильщиков — особенно если уже серьезно страдают легкие. Также чернота в носу может появиться после вдыхания грязи. А ещё — указывать на грибковую инфекцию.

Болезни и лекарства,
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