Названы первые звоночки будущего инфаркта

Врачи полагают, что тело может предупредить о надвигающемся страшном заболевании. Речь идёт об инфаркте.

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Специалисты заметили, что за несколько часов, а иногда и месяцев до появления этой болезни возникают тревожные звоночки. Однако люди всё равно не спешат обращаться к врачу — кто-то уверен, что с ним всё в порядке, а кому-то просто страшно.

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Если заметили хоть один из признаков, лучше всё-таки провериться у специалиста.

Боль в теле может предупреждать о разных типах сосудистых заболеваний. О каких именно? Зависит от того, в какой части тела она возникает. Если вы замечали боль в руках или ногах, которая появилась словно из ниоткуда, а также в ягодицах и икрах, то стоит насторожиться. Кстати, боль в икрах может сопровождаться судорогами в ногах или появляющейся время от времени хромотой.

боль в грудной клетке;

покалывание в левой части грудной клетки;

одышка;

головокружение;

боль, которая отдаёт в левую руку;

спутанность сознания. Ещё симптомы, которые должны насторожить:

«Первыми симптомами ЗПА (заболевания периферических артерий) обычно становятся боль, судороги или дискомфорт в ногах или ягодицах. Обычно дискомфорт появляется во время физической активности и уходит, когда вы возвращаетесь в состояние покоя», — рассказали эксперты.

Такая боль — признак того, что засорение артерий препятствует притоку крови к конечностям и лишает их кислорода. Если это проигнорировать, то всё может закончиться инфарктом. В сосудах образуется тромб, который может оторваться в любую минуту, заявили врачи.

ЗПА может развиваться в течение десятилетий. Иногда симптомы появляются через много лет после возникновения болезни. По данным специалистов, у 20–50% пациентов с этим диагнозом его развитие происходит бессимптомно. При этом некоторые люди, у которых был инфаркт, рассказывали, что стали страдать от боли в ногах и хромоты за 2–2,5 года до сердечного приступа.