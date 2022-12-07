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25 минут назад

Названы первые звоночки будущего инфаркта

Секрет Фирмы

Врачи полагают, что тело может предупредить о надвигающемся страшном заболевании. Речь идёт об инфаркте.

Названы первые звоночки будущего инфаркта
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Специалисты заметили, что за несколько часов, а иногда и месяцев до появления этой болезни возникают тревожные звоночки. Однако люди всё равно не спешат обращаться к врачу — кто-то уверен, что с ним всё в порядке, а кому-то просто страшно.

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Если заметили хоть один из признаков, лучше всё-таки провериться у специалиста.

Боль в теле может предупреждать о разных типах сосудистых заболеваний. О каких именно? Зависит от того, в какой части тела она возникает. Если вы замечали боль в руках или ногах, которая появилась словно из ниоткуда, а также в ягодицах и икрах, то стоит насторожиться. Кстати, боль в икрах может сопровождаться судорогами в ногах или появляющейся время от времени хромотой.

Ещё симптомы, которые должны насторожить:
  • боль в грудной клетке;
  • покалывание в левой части грудной клетки;
  • одышка;
  • головокружение;
  • боль, которая отдаёт в левую руку;
  • спутанность сознания.

«Первыми симптомами ЗПА (заболевания периферических артерий) обычно становятся боль, судороги или дискомфорт в ногах или ягодицах. Обычно дискомфорт появляется во время физической активности и уходит, когда вы возвращаетесь в состояние покоя», — рассказали эксперты.

Такая боль — признак того, что засорение артерий препятствует притоку крови к конечностям и лишает их кислорода. Если это проигнорировать, то всё может закончиться инфарктом. В сосудах образуется тромб, который может оторваться в любую минуту, заявили врачи.

ЗПА может развиваться в течение десятилетий. Иногда симптомы появляются через много лет после возникновения болезни. По данным специалистов, у 20–50% пациентов с этим диагнозом его развитие происходит бессимптомно. При этом некоторые люди, у которых был инфаркт, рассказывали, что стали страдать от боли в ногах и хромоты за 2–2,5 года до сердечного приступа.

Инфаркт угрожает очень многим, но особенно тем, кто находится в зоне риска. Сюда относятся наследственность, высокое давление, низкая активность, вредные привычки. Задуматься об этом коварном недуге стоит даже в молодости — к сожалению, возраст инфаркта постоянно снижается. И первое, что надо сделать, — это отказаться от курения. Такой совет дала врач-кардиолог Наталия Золотарёва.

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