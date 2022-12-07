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20 минут назад

Перечислены основные симптомы свиного гриппа

penzainform.ru

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о симптомах и профилактике гриппа А(H1N1) - наиболее распространенного типа заболевания. В народе его называют свиным.

Перечислены основные симптомы свиного гриппа
Фото: penzainform.rupenzainform.ru

В регионе по итогам прошлой недели зарегистрировано 9 случаев такого гриппа.

Инкубационный период заболевания длится от 1 до 10 дней, в среднем 4 дня. Грипп поражает респираторный тракт и часто сопровождается воспалением трахеи и бронхов. Его отличают такие симптомы, как озноб, повышение температуры более 38 градусов, сухой надсадный кашель, боли в трахее, мышцах, суставах, при движении глазных яблок, сильные головные боли, небольшая заложенность носа.

Примерно у 40% заболевших наблюдаются постоянная тошнота и рвота, диарея, светобоязнь.

Сильнее всего подвержены вирусу свиного гриппа дети до 5 лет, граждане старше 65 лет, беременные и кормящие женщины, а также люди, страдающие различными хроническими заболеваниями.

Медики считают наиболее надежным средством профилактики прививку. Также эксперты рекомендуют соблюдать элементарные меры предосторожности: носить маску в общественных местах, избегать мест массового скопления людей, как можно чаще мыть руки с мылом, укреплять иммунитет поливитаминными и противовирусными препаратами, больше бывать на свежем воздухе.

При нахождении в одном помещении с больным желательно чаще делать влажную уборку, регулярно проветривать помещение, увлажнять воздух (его температура должна быть не выше 20 градусов).

«Вирус А (H1N1) можно выявить только с помощью лабораторной диагностики, сдав мазок из носоглотки. При малейших признаках вирусной инфекции незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью», - призывают специалисты.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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