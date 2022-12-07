Названы основные симптомы инфекционного менингита

Конец 2022 года отметился вспышкой инфекционного менингита. Так называют воспаление оболочек, которые окружают головной и спинной мозг. Оно опасно своими последствиями: заражением крови (сепсисом) и необратимым повреждением мозга и нервов. Кто в зоне риска и как распознать коварную болезнь, «Секрету» рассказала врач — аллерголог-иммунолог, педиатр Елена Парецкая.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Вспышка менингита, о которой сейчас активно говорят, вызвана менингококковой инфекцией. Это не редкость: подобные вспышки регистрируют ежегодно. Распознать по внешнему виду именно этот вид менингита крайне сложно. Особенно на начальных этапах.

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Не всегда инфекция протекает именно с поражением мозговых оболочек. У 90% людей она проходит бессимптомно или как лёгкая простуда с красным горлом и насморком (так называемый назофарингит).

так называемая ригидность затылочных мышц (человеку очень больно пригибать голову к груди);

болезненность мышц спины при попытке согнуть ноги в коленях при положении лёжа. Но у менингита в целом есть типичные признаки:

Но это признаки, типичные для всех менингитов, неважно, вирусные они или бактериальные.

Точно определить источник заболевания можно по анализам крови и спинномозговой жидкости.

Ещё более опасной формой инфекции будет менингококковый сепсис. Он может убить человека буквально за сутки. Для него типична сыпь на нижних конечностях в виде чёрно-красных кровоизлияний, резкая лихорадка, помутнение сознания и общее тяжёлое состояние. В зоне особого риска дети до 2–3 лет. Их иммунная система ещё слаба для борьбы с бактериями. Вторая группа риска — пожилые люди от 60 лет. Причины аналогичны: иммунная система слаба, если бактерии агрессивны, она не справляется.

Что делать?

При малейших подозрениях на менингит нужно вызвать скорую помощь и госпитализироваться. В случае воспаления мозговых оболочек счёт идёт на часы, если не на минуты. При менингококковой инфекции нужна массивная антибактериальная терапия (внутривенно, а иногда и в область спинного мозга). Дома вылечить менингит невозможно!

Для профилактики есть вакцины от наиболее опасных и агрессивных штаммов менингококка. Их обычно делают пожилым людям и малышам. Но на коммерческой основе или в случае вспышки заболевания даже бесплатно можно сделать людям любого возраста.