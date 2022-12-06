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2 часа назад

Россиянам перечислили психиатрические противопоказания к опасной работе

Lenta.ruиещё 2

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список психиатрических противопоказаний к работе, связанной с повышенной опасностью. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Перечислены психиатрические противопоказания к опасной работе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В соответствии с частью второй статьи 6 закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" утвердить прилагаемый перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности», — говорится в документе.

В список попали расстройства, которые являются хроническими и затяжными, а также имеют тяжелые или часто обостряющиеся болезненные проявления. В частности, в перечень вошли такие расстройства, как шизофрения, умственная отсталость, невротические и связанные со стрессом, органические, а также расстройства настроения, личности, поведения и психологического развития.

Болезни и лекарства,Михаил Мишустин,
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