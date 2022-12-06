Зуб мудрости – быть или не быть?

Проблемы с так называемыми зубами мудрости – наиболее частая причина наших походов к стоматологам. Но что сами зубные врачи думают по этому поводу – сохранять их или все-таки удалять? Об этом в интервью журналистам Life.Ru рассказал врач-ортопед клиники «Мегастом» Роман Бирюков.

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В большинстве случаев зубы мудрости приходится удалять, но если их все-таки удалось сохранить, то походы к стоматологу по поводу их лечения не прекратятся, утверждает врач.

«Это связано с тем, что расположены такие зубы далеко, дальше остальных зубов, и пациент физически не может их прочистить нормально ни щеткой, ни нитью, ни ирригатором. Там постоянно скапливается налет, возникает кариес, пульпит, а лечение каналов и изготовление коронки для таких труднодоступных мест – это сущая пытка для стоматолога», – объясняет эксперт.

Причиной для бесконечных походов ко врачу могут стать и недоросшие или стоящие под наклоном зубы мудрости – их в любом случае надо удалять, так как они могут нанести вред не только соседним зубам, но и всему височно-нижнечелюстному суставу в целом. Если этого не сделать, в этой области будут постоянно скапливаться остатки пищи и налета, что в итоге станет причиной не только неприятного запаха изо рта, но и воспаления.