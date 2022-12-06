Свиной грипп: насколько опасен вирус и как от него защититься?

В России стремительно растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. За неделю этот показатель вырос на 23%, сообщают в Роспотребнадзоре. При этом специалисты зафиксировали случаи свиного гриппа уже в 74 регионах страны.

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«В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%). Так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах», – уточнили в ведомстве.

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Вирус группы A/H1N1, известный как свиной грипп, является высоко заразным и остро протекающим заболеванием. Оно быстро охватывает большое количество людей, вызывает лихорадку и поражает органы дыхания. Болезнь получила свое название из-за генетического сходства с возбудителем гриппозного штамма, поражающего свиней.

В 2009 году инфекция стала причиной одной из самых масштабных пандемий. Тогда специалисты отмечали высокий уровень осложнений и летальности при заражении вирусом. Однако впоследствии иммунная система человека научилась быстро распознавать инфекцию и эффективно бороться с ней. Сейчас этот штамм, как и другие виды гриппа, проявляется сезонными вспышками и считается не более опасным, чем прочие ОРВИ.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский называет сегодняшнюю ситуацию со свиным гриппом явлением рядовым и типичным.

«Грипп периодически приходит. Это явление, которое известно очень давно. Наша популяция приобретает иммунитет к каким-то определенным штаммам, которые бытуют в ней. Потом приходят новые штаммы, потому что вирус гриппа исключительно изменчив. И вот к ним уже иммунитета нет, либо он не полный. Такой вирус как раз начинает распространяться», – объясняет он.

Специалист уверен: ничего «чудовищного» не происходит.

«Если коронавирус был для человечества какой-то новой угрозой, то свиной грипп – проблема известная. Она не маленькая, не чепуховая. Но что с ней делать – понятно. Так что все будет в порядке», – утверждает эксперт.

По словам Алексея Аграновского, главной мерой предосторожности для каждого человека в сложившихся обстоятельствах должна стать вакцинация.

«Прививки есть, они доступны и вполне хорошего качества. Вакцины обновляются каждый год под тот штамм, который бушует сейчас. Эта работа давно налажена», – уверен специалист.

Профессор также отметил, что вакцинация желательна еще и потому, что она помогает легче перенести последствия заболевания.

«Кстати, прививки от коронавируса и от гриппа можно совмещать. В один день лучше, конечно, не делать, но с небольшим интервалом можно поставить. Одна вакцина не мешает другой, и обе они безопасны», – добавил он.