Чем опасно искривление перегородки носа и как это исправить

Искривление носовой перегородки – проблема, с которой сталкиваются очень многие. Не смотря на это, далеко не все понимают, чем чревата подобная патология и как она влияет на качество жизни.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, в чем основные опасности искривления перегородки носа и каким образом эту проблему можно устранить. Разобраться в этом вопросе нам помог врач общей практики Денис Прокофьев.
Для начала стоит разобраться, что искривление носовой перегородки возникает либо в результате травмы, либо в результате врожденной аномалии.
При длительной деформации может появиться еще ряд симптомов:
Лечение носовой перегородки может быть только оперативное.