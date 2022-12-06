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2 часа назад

Чем опасно искривление перегородки носа и как это исправить

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Искривление носовой перегородки – проблема, с которой сталкиваются очень многие. Не смотря на это, далеко не все понимают, чем чревата подобная патология и как она влияет на качество жизни.

Чем опасно искривление перегородки носа и как это исправить
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, в чем основные опасности искривления перегородки носа и каким образом эту проблему можно устранить. Разобраться в этом вопросе нам помог врач общей практики Денис Прокофьев.

Для начала стоит разобраться, что искривление носовой перегородки возникает либо в результате травмы, либо в результате врожденной аномалии.

Искривление носовой перегородки приводит к затруднению носового дыхания, что в результате вызывает гипоксию головного мозга. Либо становится причиной заболеваний соседних органов: околоносовых пазух, среднего уха и так далее.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

При длительной деформации может появиться еще ряд симптомов:

  • развитие частых ринитов,
  • частое выделение слизи,
  • приступы чихания.

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Лечение носовой перегородки может быть только оперативное.

Есть два варианта: септопластика (выравнивание носовой перегородки) и ринопластика (выравнивание перегородки с лечением самого носа) в сочетании с септопластикой.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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