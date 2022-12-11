Откуда берется герпес, почему обостряется и можно ли его убить

Один из самых распространенных вирусов у человека - герпес. Генитальный или оральный, он встречается у большей части населения, легко распространяется и остается в организме навсегда. О том, откуда берется герпес и можно ли его убить, читайте в материале "Рамблера".

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Что такое герпес?

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Герпес — это распространенный вирус, вызывающий язвы на половых органах и/или во рту. Герпес может быть раздражающим и болезненным, но обычно он не приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Это распространенная инфекция, которая остается в организме на всю жизнь. Более половины американцев имеют оральный герпес, и примерно 1 из 6 американцев имеет генитальный герпес. Так что есть вероятность, что несколько человек, которых вы знаете, живут с герпесом.

Герпес вызывается двумя разными, но похожими вирусами: вирусом простого герпеса типа 1 (ВПГ-1) и вирусом простого герпеса типа 2 (ВПГ-2). Оба вида могут вызвать появление язв на вульве , влагалище , шейке матки , анусе , половом члене , мошонке , ягодицах, внутренней поверхности бедер, губах, рту, горле и, реже, глазах.

Герпес распространяется при кожном контакте с инфицированными участками, часто во время вагинального секса, орального секса, анального секса и поцелуев. Герпес вызывает вспышки зудящих, болезненных волдырей или язв, которые появляются и исчезают. Многие люди с герпесом не замечают язвы или принимают их за что-то другое, поэтому они могут не знать, что инфицированы. Вы можете распространять герпес, даже если у вас нет язв или симптомов.

Лекарства от герпеса нет, но лекарства могут облегчить ваши симптомы и снизить вероятность передачи вируса другим людям. И хорошая новость заключается в том, что со временем вспышки обычно становятся менее частыми, и хотя герпес иногда может быть неприятным и болезненным, он не опасен. Люди с герпесом вступают в отношения, занимаются сексом и ведут совершенно здоровый образ жизни.

В чем разница между генитальным герпесом и оральным герпесом

Поскольку существует 2 различных типа вирусов простого герпеса (ВПГ-1 и ВПГ-2), которые могут жить на многих частях тела, многие люди не понимают, как называть эти инфекции. Но на самом деле все довольно просто:

ВПГ-1 обычно вызывает оральный герпес, а ВПГ-2 обычно вызывает генитальный герпес — каждый штамм предпочитает жить на своем любимом участке. Но вполне возможно, что оба типа простого герпеса могут заразить любую область. Например, вы можете заразиться ВПГ-1 на гениталиях, если кто-то с герпесом на губах занимается с вами оральным сексом. И вы можете заразиться ВПГ-2 во рту, если занимаетесь оральным сексом с кем-то, у кого на гениталиях есть ВПГ-2.

Как заражаются герпесом

Герпес легко передается при телесном контакте с носителем вируса. Вы можете получить его, когда ваши гениталии и/или рот касаются их гениталий и/или рта зараженного. Все, что для этого требуется, — это быстрое прикосновение кожи к коже. Вы также можете заразиться герпесом, поцеловав кого-то, у кого есть оральный герпес.

Кожа на гениталиях, во рту и глазах может легко инфицироваться. Другие участки кожи могут быть заражены, если есть способ проникновения вируса герпеса, например, через порез, ожог, сыпь или другие язвы.

Иногда герпес может передаваться не половым путем, например, если родитель с насморком целует вас в губы. Большинство людей с оральным герпесом заразились им в детстве. Мать может передать генитальный герпес ребенку во время вагинальных родов, но это довольно редко.

Герпес может распространиться на другие части тела, если вы коснетесь пораженного герпесом места, а затем дотронетесь до рта, половых органов или глаз, не вымыв предварительно руки. Точно также можно заразить и другого.

Герпес наиболее заразен, когда язвы открытые и мокрые, потому что жидкость из пузырьков герпеса легко распространяет вирус. Но герпес также может передаваться другим, когда нет язв и ваша кожа выглядит совершенно нормально.

Большинство людей заражаются герпесом от кого-то, у кого нет язв. Он может жить в вашем организме годами, не вызывая никаких симптомов, поэтому очень трудно точно узнать, когда и как вы им заразились. Вот почему так много людей болеют герпесом — это довольно коварная инфекция.

Поскольку вирус быстро погибает вне организма, вы не можете заразиться герпесом при объятиях, прикосновении рук, кашле, чихании или прикоснувшись к сидению унитаза.

Как лечат

Лекарства от герпеса нет. Подробнее об этом "Рамблеру" рассказал врач Денис Прокофьев.

Герпес циркулирует в человеке практически с рождения. Есть предполагающий фактор — ВПЧ.



Обострение герпеса происходит на фоне двух факторов: снижение иммунитета и стрессовый фактор. Избавиться от герпеса невозможно.



Это все равно, что захотеть избавиться от антител заболевания. В нашем организме всегда будет циркулировать данный вирус, и при определённых обстоятельствах он будет давать о себе знать. Если он однажды попал в организм, убить его не получится. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

По словам специалиста, есть схемы, которые могут сохранять заболевания в длительной рецессии. Это важно для людей, у которых постоянно возникает рецидив герпеса. Тогда они проводят прием противовирусных препаратов, подавляя активность этого вируса.

Но вы можете принимать лекарства, которые делают вспышки короче и менее болезненными, а также могут помочь предотвратить вспышки в будущем.

Несмотря на то, что лекарства от герпеса не существует, существует множество способов облегчить симптомы и справиться с инфекцией. Лекарства от герпеса ускоряют исчезновение вспышек и/или предотвращают их повторное появление.

Если у вас вспышка, врач может дать вам лекарство, которое поможет быстрее вылечить язвы. Вы также можете облегчить следующими способами: