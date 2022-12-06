Какие заболевания «передаются» через посылку

Во время пандемии COVID-19 курьерская доставка посылок и продуктов стала пользоваться небывалым спросом, и недавняя вспышка менингита среди работников склада Ozon вызвала у населения обеспокоенность — что, если сборщик или курьер может стать источником серьезной болезни? «Газета.Ru» выяснила у врачей, чем можно заразиться от курьера при доставке посылок и как этого избежать.

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В конце ноября на складе маркетплейса Ozon в Подмосковье более 30 работников заболели инфекционным менингитом, многие из них оказались в реанимации. Работники жили в общежитии по 4-5 человек в комнате, и, по всей видимости, такая скученность и стала причиной быстрого распространения инфекции. «Газета.Ru» выяснила у врачей, рискуют ли покупатели тоже пострадать от менингита и какие еще болезни могут им угрожать.

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Для человека, получившего собранную инфицированным работником посылку, заражение менингококком практически невозможно — срок жизни этих бактерий во внешней среде настолько низок, что за время доставки они полностью погибают.

«Менингококки долго не выживают вне хозяина, и для передачи от человека к человеку требуется относительно тесный контакт между хозяевами, но не между человеком и доставленной через несколько часов после заказа посылкой.

Менингококк передается от человека к человеку, через «выделения» из дыхательных путей и при тесном контакте друг с другом. Заразиться бактериями при случайном контакте или при вдыхании воздуха в месте, где был больной менингококковой инфекцией, нельзя», — рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Алена Хрипкова.

Причиной менингита, впрочем, могут стать и другие инфекционные агенты, которые вполне способны добраться до получателя посылки. Вирусы гриппа, аденовирусы и энтеровирусы могут быть причиной серозного менингита.

«Ежегодно отмечается рост заболеваемости серозным менингитом с приходом «сезона простуд», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

Большинство респираторных вирусов неустойчиво во внешней среде и быстро инактивируется при высыхании капель слизи и мокроты от кашляющих и чихающих больных людей, отметил Коновалов. В целом, эти возбудители довольно редко вызывают тяжелые формы заболевания (кроме нового коронавируса и вируса гриппа) в сравнении с менингококком, но все же могут быть опасны для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

И все же часть патогенов имеет шанс попасть в организм получателя посылки.

«Некоторые патогены могут сохраняться определенный промежуток времени.

Если у сборщика или курьера, например, симптомы респираторной инфекции, он чихает и кашляет, соответственно, он может инфицировать поверхность посылки. При доставке может пройти не так много времени, чтобы патоген инактивировался — и тогда клиент рискует заразиться через собственные руки, которыми контактировал с зараженной поверхностью», — пояснил Коновалов.

Также пострадать можно и от кишечных заболеваний — некоторые возбудители кишечных инфекций способны выживать во внешней среде многие дни.

«Возможна передача возбудителей кишечных инфекций — это касается в первую очередь бактериальных патогенов при доставке готовой еды. Шигеллы, сальмонеллы, кампилобактер, кишечная палочка. А также вирусы гепатита А, норовирусы и ротавирусы. Такие патогены могут сохраняться на продуктах питания и предметах обихода несколько дней, и если нет привычки мыть руки перед приемом пищи и есть полная уверенность в стерильности доставляемых продуктов, человек действительно может заразиться. Мы чаще наблюдаем это в организованных коллективах, например, в детских садах — дети раннего возраста слабо приучены к гигиене, и поэтому страдают от кишечных инфекций. Дети, впрочем, заражаются в основном контактно-бытовым путем — через игрушки, предметы обихода и прочее», — добавил Коновалов.

С респираторными и кишечными инфекциями в своей жизни сталкивается большинство людей, благополучно от них выздоравливая.

Однако эти болезни опасны для детей первых лет жизни, лиц пожилого возраста и с хронической патологией — для них встреча с банальным возбудителем ОРВИ может закончиться осложнениями и даже летальным исходом.

Заражение через контакт с посылками, впрочем, остается довольно нетривиальным способом инфицирования — чаще всего инфекции передаются другими путями, отмечает Коновалов. Однако в пандемию COVID-19 количество служб доставки массово возросло и сейчас они продолжают пользоваться высоким спросом, что создает определенные риски, особенно это касается доставки готовых продуктов питания. Ресторан может работать в идеальных санитарно-гигиенических условиях, что не всегда можно сказать о курьерской службе. Минимизировать угрозу можно с помощью довольно простых гигиенических мер.

«Избежать заражения просто, как и в случае с COVID-19 и прочими подобными болезнями: вымыть руки. Это применимо к контакту с любой поверхностью за пределами квартиры», — говорит Хрипкова.

«Мы все помним, что в подъем заболеваемости респираторными инфекциями очень важно мыть руки для профилактики, особенно находясь в общественных местах. Например, в офисах люди хватаются за дверные ручки, потом прикасаются к собственным слизистым, и, если на ручке был патоген, они могут сами себя заразить, это называется аутоинокуляцией. Что касается пищевых заготовок, нужно обязательно механически промывать или термически обрабатывать продукты перед их употреблением, а перед употреблением доставленных уже готовых блюд обязательно отслеживать целостность упаковки», — подтверждает Коновалов.