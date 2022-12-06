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2 часа назад

Врач Ромасов назвал способы защитить организм при аномально высоком атмосферном давлении

Слово и Дело

Аномально высокое атмосферное давление может сказаться на состоянии здоровья человека. Особенно это касается метеозависимых людей. Как пережить такое явление, рассказал врач-терапевт Иван Ромасов.

Как защитить организм при высоком атмосферном давлении
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В первую очередь необходимо соблюдать режим труда и отдыха, а также скорректировать рацион. В меню должны присутствовать богатые калием продукты. Повысить адаптационные свойства организма помогут ежедневные физические упражнения, однако их стоит выполнять в период «барической горы», отметил Ромасов в беседе с «Российской газетой».

Не менее важно следить за артериальным давлением, избегать стрессов и не нарушать режим сна. Также следует пить достаточное количество жидкости, лучше всего для этого подойдет чистая негазированная вода.

Болезни и лекарства,
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