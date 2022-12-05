Что такое сезонная бессонница: причины и влияние на мозг

Эти процессы тесно взаимосвязаны.

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С приходом осенних и зимних месяцев у многих людей часто ухудшается настроение, снижается работоспособность, возникают повышенная утомляемость и апатия, снижается концентрация внимания, возникает вялость или бессонница. И на то есть веские причины.

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"Начало осенне-зимнего сезона и связанная с этим осенняя хандра, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, так или иначе затрагивает около 42% взрослого населения России", - отмечает Александр Белобородов, кандидат психологических наук, доцент.

Это связано прежде всего с тем, что в это время люди начинают больше времени проводить на работе и дома, у экранов своих телевизоров, за компьютерами, с планшетами и смартфонами в руках.

Происходит естественное изменение в работе основных нейромедиаторов мозга и центральной нервной системы, регулирующих настроение и естественные циркадные ритмы сна/бодрствования: серотонина, дофамина и мелатонина.

Снижение естественного уровня освещения также приводит к значительному сокращению уровней серотонина и мелатонина — гормонов, тесно связанных между собой. Это, в свою очередь, сопровождается симптомами сезонной хандры.

Одним из основных признаков является нарушение циркадного ритма, цикла сна/бодрствования, при котором многие испытывают сонливость, а ночью, наоборот, долго не могут заснуть или рано/часто просыпаются ночью.

Вместе с тем организм человека остро нуждается в полноценном сне для восстановления и поддержания физического, психического и эмоционального здоровья, ведь сон — это время, когда клетки всего организма восстанавливаются.

Когда человек ложится спать, его тело отдыхает, мышцы расслабляются, происходит снижение уровня кортизола – гормона стресса, а мозг в это время продолжает работать.

От качества сна зависит здоровье мозга, который регулирует работу всех остальных органов человека, а значит, эмоциональное и психофизиологическое состояние человека в целом.

Как сокращение сна влияет на работу мозга

Сон выполняет ряд важнейших и незаменимых для человека функций.

Во-первых, во время ночного сна происходит очищение центральной нервной системы от метаболитов. Во сне под руководством головного мозга в организме происходит «уборка», активно идут процессы связывания и нейтрализации токсинов.

В 2012 году зарубежными учёными была открыта глимфатическая система – система микроканальцев в мозге, которая открывается во время сна и отвечает за выведение токсинов из центральной нервной системы.

Во время ночного отдыха мозгом осуществляется «сканирование» организма – анализ состояния органов, а также устранение выявленных неполадок.

Во-вторых, во время сна, особенно его быстрой фазы, происходят удаление накопившейся за день ненужной информации и эмоциональная перестройка, проявляющаяся в снижении возбудимости очагов мотивационного возбуждения.

В-третьих, в течение сна идёт переход информации из кратковременной памяти в долговременную. По этой причине учить материал намного эффективнее перед тем, как пойти на боковую.

Таким образом, во сне активизируются многие вегетативные функции (дыхание, кровообращение, пищеварение) и протекают процессы, необходимые для нормального функционирования организма в течение дня.

Данные процессы не могут осуществляться при бодрствовании, поэтому человеку необходимо следовать биологическим ритмам и спать не менее семи-восьми часов.

Основной причиной сезонного нарушения сна, кроме малого количества солнечного света, влияющего на выработку серотонина/мелатонина, является наличие у современного человека постоянной информационной перегрузки.

Человек просыпается утром и сразу хватается за телефон, читая в нём новости или сообщения из социальных сетей, смотрит в телефон по дороге на работу и обратно, во время работы и перед сном.

Всё это приводит к резкому усилению в течение дня активирующих систем мозга, каждая из которых имеет свой медиатор. Тем временем это важные биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача импульса между нейронами.