Как понять, что у вас микроинсульт, и что это значит на самом деле

О том, что такое микроинсульт, чем он отличается от обычного инсульта, как его распознать и что с этим делать, читайте в материале "Рамблера".
На самом деле научного термина "микроинсульт" не существует. Врачи называют таким определением транзиторные ишемические атаки (ТИА) или преходящие нарушения мозгового кровообращения.
ТИА — это кратковременное нарушение притока крови к части головного, спинного мозга или сетчатки глаза, которое может вызывать временные симптомы, подобные инсульту, но не повреждает клетки головного мозга и не вызывает постоянной инвалидности.
ТИА часто являются ранним предупредительным признаком того, что человек подвержен риску инсульта. Примерно у 1 из 3 человек, перенесших ТИА, в последующем случается инсульт. Риск инсульта особенно высок в течение 48 часов после ТИА .
По данным Национальной службы здравоохранения США, симптомы ТИА аналогичны симптомам инсульта и включают:
Так, человек с микроинсультом может быть не в состоянии поднять обе руки и держать их поднятыми из-за слабости или онемения в 1 руке. Кроме того, лицо может "поплыть" на одну сторону, человек может не улыбаться, или его рот или глаз могут опуститься.
Симптомы ТИА обычно длятся всего несколько минут, но могут сохраняться до 24 часов. Поскольку непосредственные признаки и симптомы ТИА и инсульта идентичны, важно обратиться за медицинской помощью.
А вот симптомы острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта) могут отличаться в зависимости от того, какой участок поражен.
Во время ТИА блокируется один из кровеносных сосудов, снабжающих мозг кровью, богатой кислородом.
Эта закупорка обычно вызвана тромбом, который образовался в другом месте вашего тела и попал в кровеносные сосуды, снабжающие мозг, хотя это также может быть вызвано кусочками жирового материала или пузырьками воздуха.
Некоторые вещи могут увеличить риск возникновения ТИА, в том числе:
По словам доктора Джонатана Графф-Рэдфорда, при обнаружении симптомов микроинсульта следует обратиться к специалисту незамедлительно. Врач может назначить различные диагностические тесты, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ), чтобы определить причину атаки .
В зависимости от основной причины могут быть выписаны лекарства для предотвращения образования тромбов или процедура по удалению жировых отложений (бляшек) из артерий, снабжающих кровью мозг (каротидная эндартерэктомия).