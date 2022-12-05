Все время хочется спать? Возможно, вы больны

Вся жизнь — борьба. До обеда — с голодом, а после обеда — со сном. Но что делать, если спать хочется всегда? После пробуждения, за завтраком, после полудня, и сколько бы ты ни провёл в постели — всё мало? Врач-невролог Марина Воронина рассказала, что чаще всего вы «клюёте носом» из-за недосыпа. Но порой невыносимая сонливость говорит о приближающемся диабете, анемии (дефиците железа) и недостатке витаминов D и группы B. Или ещё чего похуже.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, сонливость может проявиться на фоне сильного стресса, заболеваний щитовидной железы, онкологии, сердечной недостаточности и ишемии.

Стоит помнить, что постоянная дневная сонливость — это не пара зевков в течение дня, а не покидающее вас желание поспать часок-другой. Если это состояние вызвано не тем, что вы легли спать после полуночи, то у вас появился повод проверить щитовидку, сдать кровь на сахар, сходить к кардиологу и включить в рацион побольше витаминов D и группы B. При нормальном 8-часовом сне постоянное желание прилечь — не норма, подчеркнула Воронина.

Как писал ранее «Секрет», частое зевание может говорить о развитии болезней. Интенсивно повторяющаяся зевота говорит о сильном утомлении или же нехватке кислорода клеткам мозга. Бывает и так, что такой, казалось бы, обыденный рефлекс связан с наличием серьёзных болезней. Например, частая зевота может сигнализировать о сахарном диабете.