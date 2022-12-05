На какой опасный недуг указывают кровавые слезы

Кровавые слезы – это не только элемент жутких хорроров, а реальный симптом, который может проявиться у женщин вследствие запущенного заболевания. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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По данным ВОЗ, 10% женщин по всему миру страдают от эндометриоза. Важно подчеркнуть, что это лишь диагностированные случаи – существует также огромное множество девушек, которые не догадываются о наличии у себя данного недуга.

Эндометриоз – это патологическое разрастание железистой ткани матки (эндометрия), которое способно оказывать пагубное воздействие на здоровье.

Одна из серьезных опасностей эндометриоза заключается в том, что симптомы этой болезни могут быть совершенно разными. А потому врачам бывает весьма непросто диагностировать недуг. Однако у большинства женщин эндометриоз проявляется в нестабильном цикле и в сильных болях внизу живота. К слову, последние беспокоят не только перед началом менструации, но и в другие фазы цикла.

Кровавые слезы – один из редких симптомов эндометриоза, который так или иначе имеет место. В древние времена одни люди расценивали этот симптом как проклятье, а другие, напротив, считали, что он указывает на святых девушек. Но с развитием медицины врачи поняли, что во всем виновата гинекологическая патология. Причем важно подчеркнуть, что кровавые слезы возникают уже на запущенной стадии заболевания.

Данный симптом свидетельствует о патологическом разрастании эндометрия. Ткани матки начинают появляться за ее пределами – в яичниках, мочевом пузыре, брюшной полости и порой даже в области глаз.

Если вы подозреваете у себя эндометриоз, не затягивайте с походом к гинекологу и соответствующим обследованием. В данном случае самолечение может закончиться летальным исходом.