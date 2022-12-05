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52 минуты назад

Болезни, о которых говорит состояние ваших губ

WomanHit.ru

Некоторые из них довольно опасны!

Болезни, о которых говорит состояние ваших губ
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Наши губы — одна из самых чувствительных зон на нашем теле. Они часто реагируют на внутренние изменения в организме, при этом мы нередко склонны не замечать этого. Мы посоветовались со специалистом и готовы рассказать, какие важные сигналы нам подают губы.

Анемия

Нередко такое опасное заболевание, как анемия, можно распознать на начальном этапе именно по губам, но, конечно, этот диагноз должен подтвердить специалист. При анемии губы могут быть неестественно бледными, это признак пониженного гемоглобина в крови. К слову, женщины чаще сталкиваются с подобным явлением. Также не стоит забывать о том, что в первые дни менструального цикла может наблюдаться резкий скачок гемоглобина, поэтому важно отслеживать, происходят ли изменения время от времени или постоянно, если же ваши показатели держатся ниже нормы долгое время, обязательно получите консультацию специалиста.

Инфекционные болезни

Заеды в уголках губ нередко говорят о том, что ваш организм борется с инфекцией. Всему виной грибки, которые активно размножаются в организме и приводят к повреждению кожи в самой нежной части — на губах. В запущенных случаях инфекция может распространяться на всю поверхность губ, и скрыть такой дефект косметикой практически невозможно. Чем раньше вы начнете лечение, тем быстрее справитесь с деформацией на губах.

Болезнь Фордайса

При данном недуге на коже губ появляются маленькие шишечки. Они никак не мешают жить и представляют собой чисто косметический дефект. Избавиться от образований на губах можно с помощью лазерного аппарата, однако, применять лазер на области, где велика вероятность появления пигментации, можно только после консультации со специалистом. Не стоит ждать, что кожа выровняется сама, обязательно посетите дерматолога, который сможет поставить точный диагноз.

Болезни и лекарства,
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