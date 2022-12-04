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2 часа назад

Терапевт Чернышова перечислила препараты, которыми стоит пополнить аптечку перед Новым годом

Слово и Дело

Перед длинными зимними праздниками важно пополнить запасы лекарств. Врач-терапевт Чернышова перечислила самые необходимые. В первую очередь врач порекомендовала запастись препаратами против спазмов в желудке и ферментами. Они помогут справиться с тяжестью после переедания. Не лишними в аптечке будут средства от аллергии.

Названы препараты, которыми стоит пополнить аптечку до Нового года
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Если есть подозрение на пищевую аллергию, то лучше взять антигистаминные препараты. Вдруг от непривычной пищи возникнет какая-то аллергическая реакция. Их сейчас много, и они разные», — рассказала Чернышова.

Следует запасти лекарства против диареи. Она может быть как симптомом панкреатита, так и последствием отравления, пишет Life.

Обезболивающие и препараты с аскорбиновой кислотой помогут легче пережить похмелье. Однако терапевт предупредила, что злоупотреблять ими не стоит. Чтобы выяснить, какие препараты подойдут больше всего, лучше проконсультироваться со специалистом.

Болезни и лекарства,
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