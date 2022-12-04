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49 минут назад

Врачи рассказали, как можно определить свой уровень холестерина

Ferra.ruиещё 2

От высокого уровня холестерина страдают многие. И проблема в том, что если это не лечить, то могут возникнуть опасные осложнения,

Врачи рассказали, как можно определить свой уровень холестерина
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам доктора медицинских наук и кардиолога медицинского центра Dignity Health St. Mary Нихила Капура, повышенный уровень холестерина может привести к инсульту, развитию болезней сердца, сосудов.

Среди факторов, влияющих на уровень холестерина, выделяют наследственность, семейную историю, неправильное питание, сахарный диабет и пр.

Определить, не слишком ли высок уровень холестерина в вашем организме, можно при помощи анализа крови. Есть специальный тест на уровень холестерина. Он помогает узнать уровень «хорошего», «плохого» и общего холестерина в крови.

А ещё повышенный холестерин может никак не проявлять себя. Но курение, ожирение, сахарный диабет, избыточный вес увеличивают вероятность развития этого состояния.

Самыми простыми и эффективными способами снизить холестерин считаются регулярные физические нагрузки, ограничение употребления алкоголя, употребление продуктов, полезных для сердца.

Болезни и лекарства,
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