Врачи рассказали, как можно определить свой уровень холестерина

От высокого уровня холестерина страдают многие. И проблема в том, что если это не лечить, то могут возникнуть опасные осложнения,

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По словам доктора медицинских наук и кардиолога медицинского центра Dignity Health St. Mary Нихила Капура, повышенный уровень холестерина может привести к инсульту, развитию болезней сердца, сосудов.

Среди факторов, влияющих на уровень холестерина, выделяют наследственность, семейную историю, неправильное питание, сахарный диабет и пр.

Определить, не слишком ли высок уровень холестерина в вашем организме, можно при помощи анализа крови. Есть специальный тест на уровень холестерина. Он помогает узнать уровень «хорошего», «плохого» и общего холестерина в крови.

А ещё повышенный холестерин может никак не проявлять себя. Но курение, ожирение, сахарный диабет, избыточный вес увеличивают вероятность развития этого состояния.