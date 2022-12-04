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2 часа назад

Доктор Гинзбург перечислил вредные при простуде продукты

Мослента

Вредные для употребления при простуде продукты перечислил врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с «Москвой 24». По его словам, во время болезни лучше не есть сладости, жареное мясо, холодное молоко и мороженое.

Диетолог перечислил вредные при простуде продукты
Фото: МослентаМослента

Врач порекомендовал не нагружать организм тяжелой едой, когда ему нужны силы на борьбу с инфекцией. «Лучше не есть жареное мясо. Человек от него, конечно, не умрет, но просто это тяжелая пища при простуде», — пояснил он. А холодное молоко и мороженое, по словам Гинзбурга, усугубят симптомы болезни.

Пользу при простуде принесет легкая пища, помогающая выздоровлению. Поэтому эксперт посоветовал включить в рацион яйца, каши, фрукты, ягоды и слегка подслащенные морсы.

Болезни и лекарства,Михаил Гинзбург,
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