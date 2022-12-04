Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
46 минут назад

Что такое язва желудка и можно ли ее полностью вылечить

Мира Маркина
Хабарова Юлия Александровнаэксперт

Язва зачастую развивается на фоне других заболеваний – как правило, она становится осложнением многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, но в первую очередь это касается такой проблемы, как гастрит. На его фоне нередко формируются эрозированные участки слизистой оболочки желудка, что является первым шагом к образованию язвенного дефекта.

Что такое язва желудка и можно ли ее полностью вылечить
Фото: UnsplashUnsplash

«Рамблер» спросил у эксперта, сто такое язва, почему она возникает и можно ли от нее полностью избавиться. На наши вопросы ответила Хабарова Юлия Александровна.

Видео дня
«Язва – это дефект слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки. Самая частая причина развития такой патологии – бактерия Helicobacter pylori. Вторая по частоте причина – прием, а, в особенности, – бесконтрольный прием, нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Сочетание этих двух факторов увеличивает риск возникновения язвы».
Хабарова Юлия Александровна
Хабарова Юлия АлександровнаГлавный гастроэнтеролог сети Клиника Фомина, заведующая отделением гастроэнтерологии и эндоскопии госпиталя на Мичуринском, к.м.н., PhD.

Что такое ГЭРБ и как это лечить

По словам эксперта, имеет смысл насторожиться и обратиться к врачу-гастроэнтерологу в том случае, если у вас появились боли в эпигастральной области, которые возникают преимущественно на голодный желудок и/или в ночное время суток, и которые уменьшаются сразу после приема пищи.

«Диагноз ставится после проведения видеогастродуоденоскопии с тестированием на бактерию Helicobacter pylori».
Хабарова Юлия Александровна
Хабарова Юлия АлександровнаГлавный гастроэнтеролог сети Клиника Фомина, заведующая отделением гастроэнтерологии и эндоскопии госпиталя на Мичуринском, к.м.н., PhD.

Лечение назначается врачом-гастроэнтерологом и при строгом следовании рекомендациям быстро излечивает язву. Главное, не упустить время и внимательнее прислушиваться к своему организму и симптомам. Диеты и современные препараты в большинстве случаев способны заставить вас забыть о язве на всю оставшуюся жизнь. Конечно, все зависит от степени развития заболевания, а это сможет распознать только квалифицированный доктор.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители