Что такое язва желудка и можно ли ее полностью вылечить

Язва зачастую развивается на фоне других заболеваний – как правило, она становится осложнением многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, но в первую очередь это касается такой проблемы, как гастрит. На его фоне нередко формируются эрозированные участки слизистой оболочки желудка, что является первым шагом к образованию язвенного дефекта.
«Рамблер» спросил у эксперта, сто такое язва, почему она возникает и можно ли от нее полностью избавиться. На наши вопросы ответила Хабарова Юлия Александровна.
По словам эксперта, имеет смысл насторожиться и обратиться к врачу-гастроэнтерологу в том случае, если у вас появились боли в эпигастральной области, которые возникают преимущественно на голодный желудок и/или в ночное время суток, и которые уменьшаются сразу после приема пищи.
Лечение назначается врачом-гастроэнтерологом и при строгом следовании рекомендациям быстро излечивает язву. Главное, не упустить время и внимательнее прислушиваться к своему организму и симптомам. Диеты и современные препараты в большинстве случаев способны заставить вас забыть о язве на всю оставшуюся жизнь. Конечно, все зависит от степени развития заболевания, а это сможет распознать только квалифицированный доктор.