Что такое язва желудка и можно ли ее полностью вылечить

Язва зачастую развивается на фоне других заболеваний – как правило, она становится осложнением многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, но в первую очередь это касается такой проблемы, как гастрит. На его фоне нередко формируются эрозированные участки слизистой оболочки желудка, что является первым шагом к образованию язвенного дефекта.

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«Рамблер» спросил у эксперта, сто такое язва, почему она возникает и можно ли от нее полностью избавиться. На наши вопросы ответила Хабарова Юлия Александровна.

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«Язва – это дефект слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки. Самая частая причина развития такой патологии – бактерия Helicobacter pylori. Вторая по частоте причина – прием, а, в особенности, – бесконтрольный прием, нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Сочетание этих двух факторов увеличивает риск возникновения язвы».

Хабарова Юлия Александровна Главный гастроэнтеролог сети Клиника Фомина, заведующая отделением гастроэнтерологии и эндоскопии госпиталя на Мичуринском, к.м.н., PhD.

По словам эксперта, имеет смысл насторожиться и обратиться к врачу-гастроэнтерологу в том случае, если у вас появились боли в эпигастральной области, которые возникают преимущественно на голодный желудок и/или в ночное время суток, и которые уменьшаются сразу после приема пищи.

«Диагноз ставится после проведения видеогастродуоденоскопии с тестированием на бактерию Helicobacter pylori».

Хабарова Юлия Александровна Главный гастроэнтеролог сети Клиника Фомина, заведующая отделением гастроэнтерологии и эндоскопии госпиталя на Мичуринском, к.м.н., PhD.