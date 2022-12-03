Невролог объяснил, как образование связано с развитием деменции

Из-за чего обычно у людей в возрасте развивается деменция? Обычно в качестве причин называют сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес и вредные привычки. Но возникает вопрос: а образованность защищает человека от старческого слабоумия? По словам невролога Антона Тихоновского, уровень образования прямо связан со скоростью развития болезни.
Исследования показывают, что более высокий уровень образования защищает от ранней деменции, отметил Тихоновский. По словам специалиста, у хорошо образованных людей симптомы слабоумия развиваются медленнее. Они позже теряют навыки и способности к самообслуживанию.
Так что повышение своего образования и развитие интеллекта — довольно хорошая защита. Но, разумеется, не единственная. Придётся заботится о своём здоровье комплексно.
Если у вас уже сейчас высокое давление и повышенный уровень холестерина, то нужно поскорее менять образ жизни. Нужно снижать вес, менять рацион питания, больше времени уделять физкультуре. В противном случае довольно рано начнутся проблемы с памятью.
Как отметил невролог, у людей с индексом массы тела больше 30 риск развития деменции выше, чем у людей с ИМТ 20–25.
Также у тех, кто постоянно занимается спортом или просто физкультурой, тоже больше шансов сохранить свой ум в здравии, чем у любителей полежать на диване.