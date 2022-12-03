Невролог объяснил, как образование связано с развитием деменции

Из-за чего обычно у людей в возрасте развивается деменция? Обычно в качестве причин называют сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес и вредные привычки. Но возникает вопрос: а образованность защищает человека от старческого слабоумия? По словам невролога Антона Тихоновского, уровень образования прямо связан со скоростью развития болезни.

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Исследования показывают, что более высокий уровень образования защищает от ранней деменции, отметил Тихоновский. По словам специалиста, у хорошо образованных людей симптомы слабоумия развиваются медленнее. Они позже теряют навыки и способности к самообслуживанию.

Так что повышение своего образования и развитие интеллекта — довольно хорошая защита. Но, разумеется, не единственная. Придётся заботится о своём здоровье комплексно.

Если у вас уже сейчас высокое давление и повышенный уровень холестерина, то нужно поскорее менять образ жизни. Нужно снижать вес, менять рацион питания, больше времени уделять физкультуре. В противном случае довольно рано начнутся проблемы с памятью.

Как отметил невролог, у людей с индексом массы тела больше 30 риск развития деменции выше, чем у людей с ИМТ 20–25.