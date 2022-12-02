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2 часа назад

Терапевт назвала главные ошибки при лечении гриппа

РИА "ФедералПресс"

Одной из самых распространенных зимних инфекций является грипп. Врач-терапевт, кардиолог Ольга Козлова рассказала, как не стоит лечить это заболевание.

Терапевт назвала главные ошибки при лечении гриппа
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Ошибка первая – недооценивать болезнь. Думать, будто грипп – это лишь чуть более сильное ОРВИ, не стоит. При появлении симптомов заболевания нужно обращаться к врачу», – пояснила специалист.

По ее словам, еще одна ошибка состоит в том, что заболевшие назначают себе препараты самостоятельно. При этом зачастую это бывают не только противовирусные, но и антибиотики, которые должен назначать только врач.

Ольга Козлова отметила, что многие россияне совершают ошибку, когда выпивают жаропонижающие препараты, а затем идут на работу. Ведь при гриппе нужно обязательно соблюдать постельный режим. Врач добавила, что не стоит полагаться и на народную медицину в лечении заболевания, передает aif.ru.

Болезни и лекарства,Ольга Козлова,
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