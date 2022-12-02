Какие пищевые добавки помогут бороться с выпадением волос

Пищевые добавки могут играть потенциальную роль в лечении выпадения волос, установили дерматологи из Медицинской школы Университета Тафтса. Работа ученых опубликована в журнале JAMA Dermatology.

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Научная команда провела систематический обзор и обобщила результаты 30 статей, в которых были представлены результаты разных вариаций лечения выпадения волос у здоровых людей с помощью пищевых добавок и различных диет.

В результате исследователи обнаружили, что употребление таких пищевых добавок, как фракционированный рыбный экстракт, экстракт сереноа, мульти-активный комплекс Трихоген, кератин, капсаицин, изофлавон, омега-3 и 6, антиоксиданты, яблочные нутрицевтики, цинк, токотриенол и тыквенное масло, помогает в борьбе с выпадением волос. При этом употребление кимчи, витаминов D3 и B5 никак не повлияли на рост волос.