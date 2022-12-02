Врач рассказала, как отличить грипп от других вирусов

По словам специалиста, для вируса гриппа также характерны выраженная интоксикация, головная и мышечная боли.

«В этом случае человек четко может ответить, когда ему стало плохо: в два часа дня или в пять часов вечера», – отметила Романенко.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что среди всех возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в России доля гриппа составляет 10-14%. По его словам, остальные – это еще 99 разных возбудителей, которые отличаются от гриппа, но проявляются с аналогичными симптомами.