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1 час назад

Врач рассказала, как отличить грипп от других вирусов

Мир24

Стремительное ухудшение самочувствия с резким повышением температуры может говорить о гриппе, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко, сообщает «Вечерняя Москва».

Врач рассказала, как отличить грипп от других вирусов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам специалиста, для вируса гриппа также характерны выраженная интоксикация, головная и мышечная боли.

«В этом случае человек четко может ответить, когда ему стало плохо: в два часа дня или в пять часов вечера», – отметила Романенко.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что среди всех возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в России доля гриппа составляет 10-14%. По его словам, остальные – это еще 99 разных возбудителей, которые отличаются от гриппа, но проявляются с аналогичными симптомами.

Болезни и лекарства,Александр Гинцбург,
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