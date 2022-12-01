Флеболог предупредил об опасных осложнениях варикоза

Варикоз может годами не вызывать острых болей, как «бомба замедленного действия». Однако у него есть серьезные осложнения, которые опасны для жизни. Об этом сообщил врач-хирург, флеболог Геворг Тадевосян.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«В современном мире, где развиты средства передвижения и человек ведет малоподвижный образ жизни, растет распространенность таких заболеваний, как варикозная болезнь. Данная патология присутствует на всех континентах независимо от пола, нации и места жительства», – сообщил Геворг Тадевосян.

По словам специалиста, чаще эта болезнь встречается у женщин, потому что они наиболее подвержены гормональным изменениям. В частности, беременность может быть «пусковым механизмом» для расширения вен, передают «Известия».

Врач отмечает, что если у женщины во время беременности присутствует варикоз, то это может привезти к тромбозу. Болезнь может угрожать жизни не только матери, но и ребенка.

«Например, тромбозам глубоких вен (центральных) и тромбоэмболическим поражениям легких, где в 80 % случаев источником отрыва тромба и попадания его в легочные артерии являются нижние конечности», – отметил Тадевосян.

В случае возникновения острых болей из-за образования тромбоза необходимо экстренное лечение, которое сохранит жизнь. Также болезнь может развиваться из-за приема гормональных таблеток. Кроме того, ситуацию усугубляют курение, сидячий образ жизни и лишний вес.