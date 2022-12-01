Четыре способа избежать заражения ковидом и гриппом в новогодние праздники

В праздничные дни зимой подхватить грипп или ковид проще, чем обычно. Но есть способы снизить эту вероятность.

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Итак, если вы хотите после новогодних и рождественских праздников остаться здоровым, то помните об этих четырёх правилах.

Тщательно продумайте место, где вы будете праздновать. Лучше всего отмечать Новый год и Рождество на открытом воздухе. Например, на катке под открытым небом или в баре на крыше. Одно исследование показало, что риск передачи ковида в закрытом помещении в 18,7 раз выше, чем на открытом воздухе. Составьте список гостей. В целях безопасности лучше приглашать не всю компанию в одно место, а провести несколько мероприятий с небольшим количеством людей на каждом. К тому же в среднем каждый человек, который заражается ковидом, передаёт его двум-трём людям.

Сделайте прививку. Нужно обязательно получить новую вакцину, так как предыдущие уже будут неэффективны против новых вариантов вируса. Касается это и коронавируса, и гриппа. Откажитесь от караоке. Учёные утверждают, что во время пения выделяется больше аэрозолей (крошечных частиц, которые могут содержать вирус), чем при говорении или просто при дыхании. Поэтому в караоке легче заразиться гриппом или ковидом.