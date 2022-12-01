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53 минуты назад

Остеохондроз: почему он настигает почти каждого

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Слишком много людей сталкиваются с диагнозом "остеохондроз", до конца не всегда понимая, что это за болезнь и из-за чего возникает. "Рамблер" узнал у эксперта, почему это заболевание настолько распространено.

Остеохондроз: почему он настигает почти каждого
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
Термин "остеохондроз" применяется очень широко, но он не раскрывает всю клиническую картину, с которой сталкивается пациент. Поэтому по сути никакой информации выставленный диагноз «остеохондроз» не несет. Он обязательно должен подкрепляться расшифровкой. Например, грыжа диска на определенном отделе, изменение отдела позвонка. Это указание конкретной патологии и только при ее наличии диагноз является правильным и ясным.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Проблемы с позвоночником есть почти у каждого человека. Это обусловлено функцией прямохождения у человека. Важно понимать, что позвоночник – это структура, которая подвергается нагрузке каждый раз, как только человек встает на ноги. Есть амортизаторы межпозвоночных дисков, есть мышечный корсет, есть костная структура.

Когда грыжу позвоночника необходимо удалять хирургическим путем

Чем дольше человек живет, тем больше все это подвергается нагрузке. Безусловно, травмы утяжеляют клиническую картину, но рано или поздно человек столкнется с изменениями в одном из отделов позвоночника в любом случае. А так как многие проблемы со спиной можно в целом назвать остеохондрозом, потому и выходит так, что этот обширный диагноз ставят очень многим.

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