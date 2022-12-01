Остеохондроз: почему он настигает почти каждого

Слишком много людей сталкиваются с диагнозом "остеохондроз", до конца не всегда понимая, что это за болезнь и из-за чего возникает. "Рамблер" узнал у эксперта, почему это заболевание настолько распространено.
Проблемы с позвоночником есть почти у каждого человека. Это обусловлено функцией прямохождения у человека. Важно понимать, что позвоночник – это структура, которая подвергается нагрузке каждый раз, как только человек встает на ноги. Есть амортизаторы межпозвоночных дисков, есть мышечный корсет, есть костная структура.
Чем дольше человек живет, тем больше все это подвергается нагрузке. Безусловно, травмы утяжеляют клиническую картину, но рано или поздно человек столкнется с изменениями в одном из отделов позвоночника в любом случае. А так как многие проблемы со спиной можно в целом назвать остеохондрозом, потому и выходит так, что этот обширный диагноз ставят очень многим.