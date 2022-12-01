Остеохондроз: почему он настигает почти каждого

Слишком много людей сталкиваются с диагнозом "остеохондроз", до конца не всегда понимая, что это за болезнь и из-за чего возникает. "Рамблер" узнал у эксперта, почему это заболевание настолько распространено.

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Термин "остеохондроз" применяется очень широко, но он не раскрывает всю клиническую картину, с которой сталкивается пациент. Поэтому по сути никакой информации выставленный диагноз «остеохондроз» не несет. Он обязательно должен подкрепляться расшифровкой. Например, грыжа диска на определенном отделе, изменение отдела позвонка. Это указание конкретной патологии и только при ее наличии диагноз является правильным и ясным.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Проблемы с позвоночником есть почти у каждого человека. Это обусловлено функцией прямохождения у человека. Важно понимать, что позвоночник – это структура, которая подвергается нагрузке каждый раз, как только человек встает на ноги. Есть амортизаторы межпозвоночных дисков, есть мышечный корсет, есть костная структура.