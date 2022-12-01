Что такое аллергия на холод и как ее побороть

Аллергия на холод встречается редко. Однако тем, кто с ней сталкивается, этот недуг доставляет массу неудобств. Кроме того, нередко люди даже не подозревают о том, что у них имеется эта аллергия, а врачи и вовсе долгое время отрицали эту патологию.
Подробнее о том, какие симптомы свидетельствуют о ней и как с ней справиться – в материале "Рамблера".
Поскольку симптомы настолько разные, самостоятельно диагностировать аллергию на холод не получится. Прежде нужно обратиться к специалисту. В случае подозрения на данный недуг врач приложит к участку кожи кусочек льда и проверит реакцию.
Как правило, аллергия на холод возникает под действием одного из трех факторов: наследственность, слабый иммунитет, а также стресс.
Чтобы побороть аллергию на холод, эксперты советуют максимально снизить контакт с возбудителем аллергии. Иными словами, нужно отказаться от холодных блюд и напитков, тепло одеваться, не подвергаться переохлаждению и обязательно наносить на открытые участки кожи защитный крем.