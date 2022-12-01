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1 час назад

Что такое аллергия на холод и как ее побороть

Аллергия на холод встречается редко. Однако тем, кто с ней сталкивается, этот недуг доставляет массу неудобств. Кроме того, нередко люди даже не подозревают о том, что у них имеется эта аллергия, а врачи и вовсе долгое время отрицали эту патологию.

Что такое аллергия на холод и как ее побороть
Фото: Кадр из фильма "Сияние"Кадр из фильма "Сияние"

Подробнее о том, какие симптомы свидетельствуют о ней и как с ней справиться – в материале "Рамблера".

Терапевт Чурюкина назвала дерматит основным симптомом аллергии на холод

Аллергия на холод – это своеобразная реакция организма на воздействие низкой температуры. Симптомы такой аллергии могут быть абсолютно разные. В их числе:
  • озноб
  • слезотечение
  • насморк, чихание, кашель
  • сыпь и зуд
  • опухание языка и губ
  • учащенное сердцебиение
  • одышка
  • предобморочное состояние

Поскольку симптомы настолько разные, самостоятельно диагностировать аллергию на холод не получится. Прежде нужно обратиться к специалисту. В случае подозрения на данный недуг врач приложит к участку кожи кусочек льда и проверит реакцию.

Как правило, аллергия на холод возникает под действием одного из трех факторов: наследственность, слабый иммунитет, а также стресс.

Чтобы побороть аллергию на холод, эксперты советуют максимально снизить контакт с возбудителем аллергии. Иными словами, нужно отказаться от холодных блюд и напитков, тепло одеваться, не подвергаться переохлаждению и обязательно наносить на открытые участки кожи защитный крем.

Болезни и лекарства,
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