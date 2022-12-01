Что такое аллергия на холод и как ее побороть

Аллергия на холод встречается редко. Однако тем, кто с ней сталкивается, этот недуг доставляет массу неудобств. Кроме того, нередко люди даже не подозревают о том, что у них имеется эта аллергия, а врачи и вовсе долгое время отрицали эту патологию.

Фото: Кадр из фильма "Сияние" Кадр из фильма "Сияние"

Подробнее о том, какие симптомы свидетельствуют о ней и как с ней справиться – в материале "Рамблера".

озноб

слезотечение

насморк, чихание, кашель

сыпь и зуд

опухание языка и губ

учащенное сердцебиение

одышка

предобморочное состояние Аллергия на холод – это своеобразная реакция организма на воздействие низкой температуры. Симптомы такой аллергии могут быть абсолютно разные. В их числе:

Поскольку симптомы настолько разные, самостоятельно диагностировать аллергию на холод не получится. Прежде нужно обратиться к специалисту. В случае подозрения на данный недуг врач приложит к участку кожи кусочек льда и проверит реакцию.

Как правило, аллергия на холод возникает под действием одного из трех факторов: наследственность, слабый иммунитет, а также стресс.