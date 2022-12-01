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1 час назад

Врач перечислила методы борьбы с частыми простудами

Мослента

Методы борьбы с частыми простудами перечислила «Мосленте» генетик-метаболист Светлана Перес. По ее словам, в холодное время года люди много болеют из-за того, что много времени проводят в закрытых помещениях с сухим воздухом.

Врач перечислила методы борьбы с частыми простудами
Фото: МослентаМослента

«Люди, живущие в помещениях с плохой вентиляцией и низкой влажностью в холодные месяцы, чаще болеют. Влажность обычно препятствует распространению вирусов и ослаблению их силы. Когда несколько человек собираются вместе в теплой среде, вероятность распространения таких вирусов, как простуда и грипп, а также некоторых бактерий и грибков гораздо выше», — объяснила Перес.

Чтобы избежать вирусных заболеваний, важно проветривать помещения и увлажнять воздух. Кроме того, врач порекомендовала регулярно гулять на свежем воздухе, при этом минимизировав контакты с посторонними людьми. Важно также повышать иммунитет общими методами — придерживаться правильного питания и не забывать о физических нагрузках.

Ранее допустимое количество простудных заболеваний за осенне-зимний сезон назвала семейный врач Татьяна Романенко. По ее словам, перенести ОРВИ нормально не более двух раз за весь холодный период.

Болезни и лекарства,
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