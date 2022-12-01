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2 часа назад

Чем опасны капли и спреи для носа: ответила врач

РИА "ФедералПресс"

Капли и спреи для носа вызывают зависимость, однако это не единственная проблема, говорит врач общей практики Елена Горина. Долгое применение сосудосуживающих грозит артериальной гипертензией и даже бессонницей.

Чем опасны капли и спреи для носа: ответила врач
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сосуды привыкают сужаться только под действием препарата, а без него вновь расширяются, появляется отек и дыхание снова ухудшается», – объяснила врач.

Горина отметила, что долгое применение капель или спреев для носа влечет опасные последствия. У человека может появиться хроническое повышенное давление, затрудненное дыхание, боли в голове и бессонница.

Чтобы привыкания к каплям не произошло, нужно отказаться от них на четвертый, максимум пятый день. Их можно заменить на средства для промывания носа, например, физраствор.

Если зависимость уже есть, Горина рекомендует обратиться к ЛОР-врачу, который составит индивидуальный план лечения, передают «Известия».

Ранее врач Водовозов заявил, что повышать иммунитет с помощью витаминов бессмысленно. Лучшими средствами для этого остаются хороший сон и физическая активность, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Болезни и лекарства,Елена Горина,
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